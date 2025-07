Alfredo Adame estremece a Televisa con su devastadora reacción al saber que su hijo es gay

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor y presentador mexicano, Alfredo Adame, recientemente brindó una entrevista en la que se mostró tal cuál es, y por ello es que no tuvo reparo al revelar la devastadora reacción cuando durante una conversación con su hijo, Sebastián Adame, le confesó que es gay. Al ser tachado de machista y homofóbico, la respuesta que le dio a su descendiente, estremeció a Televisa.

Desde hace muchos años, Adame ha dicho que solamente es padre de Vanessa Adame, su primera hija de su primer matrimonio, negando a los tres hijos que tuvo con Mary Paz Banquells, afirmando en varias ocasiones que él no tiene hijos. Sebastián, en varias ocasiones ha afirmado que su pleito y repudio es que no puede aceptar que es homosexual, y al apoyarlo su madre y hermanos, también los hace a un lado. Sin embargo, el actor niega ser homofóbico y hasta ha ido a marchas del Orgullo LGBTQ+ y en una ocasión fue coronado como el rey.

Ahora, después de tantos dimes y diretes, en el podcast Políticamente imprudente, que fue creador por el actor y político mexicano, Sergio Mayer, aseguró que lo apoyó como un padre amoroso cuando supo que era gay, y que hasta le dijo que lo defendería de aquellos que se burlaran de él: "Llega y me dice 'Pa, te quiero decir que soy homosexual', en ese momento me levanté, se me salieron dos lágrimas, y le dije 'Sebastián, yo te amo, yo te adoro, yo te quiero, yo te respeto, y al primero que te falte al respeto, yo le parto su mad...'".

"Porque tuvo la confianza en mi, de decírmelo. Totalmente (sentí mayor empatía)". "¿Quién dijo eso? Un estú... pen... de mier..., que se llama Infante, y hasta lo llevó a su programa a que dijera eso".

"Como yo traía pleito con este estú... de Infante, Trejo y todo que habían publicado mis teléfonos, en un día me entran más de 60 mil mensaje de WhatsApp que decían 'Ah pin... Adame, con razón tu hijo salió pu..., porque tu te lo cog... de chiquito', no sabes la cosa".

"Y en ese momento le marqué a Sebastián y le dije 'Eres un pend... de mier..., porque no van a ir, si tu fueras hijo del señor de las pitayas, no hubiera pasado nada, pero eres hijo de Alfredo Adame y se van a ir a fastidiarme''".

Fuente: Tribuna del Yaqui