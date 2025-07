Casi la asesinan: Conductora de Televisa fue asaltada a punta de pistola frente a sus hijos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Reconocida conductora de Televisa y actriz, acaba de recordar el momento en el que un matón casi la asesina dentro de su camioneta justo frente a sus dos hijos. Fue la reconocida estrella de TV, Samia Bracamontes, quien atravesó por el momento más aterrador de su vida: asalto a punta de pistola, en el que el sujeto claramente le advirtió que iba a matarla sino hacía caso a lo que le pedía.

Bracamontes, que ganó su fama al ser conductora en Otro Rollo, reveló que en abril del 2022, mientras que conducía por las calles de la Ciudad de México, por la calle Renato Ledu, a la altura de Periférico, después de haber dejado a su madre en su hogar, un sujeto en una motocicleta, se le emparejó y le pidió que se detuviera: "Me hizo señas para que me parara y le dije que no, que estaba loco; entonces se llevó la mano al casco, simuló que tenía una pistola e hizo como que se disparó en la cabeza, y me dijo: 'Te voy a matar'", narró Samia.

La también actriz, mencionó que se le vino a la cabeza el atropellarlo para salvarse, pero que si no lo hizo fue porque pensó en sus hijos, en que su no lo atropellaba bien, podría levantarse y comenzar a disparar por detrás, y causarle daño a cualquiera de sus dos hijos, por lo que solo llamó de inmediato al 911 y retrasar lo más que pudiera la situación, además de tomarle foto al hombre y su moto, pese a que a este no se le veía la cara por el casco.

Samia en Cuéntamelo Ya!. Internet

Ante esto, la presentadora de De Mañanita, destacó que su niña se puso como loca al ver el peligro, se tiró al piso de la camioneta tratando de hacer que su hermano hiciera lo mismo, pero la Samia asegura que el menor se negó diciendo que no tenía miedo, por lo que ella al ver a sus dos pequeños así y la pistola tomó drástica medida: "El sujeto me volvió a enseñar la pistola. Sin embargo, llegó un momento en que pensé que ya se iba, pero solo dejó la moto en una esquina y regresó caminando hacia mí, sacó la pistola y comencé a tocar el claxon y a gritar como loca: '¡Me quieren matar, auxilio!'".

Finalmente, asegura que se encontró con una patrulla y se pudo parar justo a su altura y le explicó la situación, señalando que hasta se pasó semáforos para alcanzarlo y que por fortuna, el sujeto que la amenazaba, al ver que estaba con un policía decidió irse por el Periférico y lo perdió de vista. En cuanto a la denuncia, aseguró que su esposo, el exfutbolista Gerardo Lugo, le dijo que no la interpusiera porque no iban a arrestarlo y solo se pondría en más peligro.

No, mi esposo me dijo que mejor no denunciara, porque el tipo va a saber quién soy y de todas formas ni lo van a meter a la cárcel. Solo subí a mis redes las fotos que tomé, para denunciarlo… Creo que no era un ratero, era un matón, porque solo me enseñaba la pistola para asustarme", concluyó.

Samia en Otro Rollo. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui