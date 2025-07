¿Claudia Martín, embarazada? Carlos Said revela a 'Hoy' que ya está listo para ser padre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante su más reciente entrevista al programa Hoy, el reconocido galán de melodramas, Carlos Said, acaba de sincerarse sobre si ya está en la dulce espera de su primer bebé, revelando que está listo para ser padre al lado de la actriz de novelas, Claudia Martín, destacando que ambos esperan que muy pronto puedan darle la bienvenida a su primogénito. Pero, aclaró que su esposa no está embarazada aún.

El pasado sábado 21 de junio, se viralizó que la actriz de Fuego Ardiente, a tan solo unas semanas de comprometerse, se casó con el famosos galán de melodramas. Como era de esperarse, dada a la premura de este enlace matrimonial, comenzaron a circular varias teorías, entre las que sobresalió que el posible motivo es que Claudia estaría en la dulce espera de su primer hijo en común al lado de Said.

En varias ocasiones, la pareja se ha topado con la prensa desde ese momento, y ambos han dejado muy en claro que no fue por eso el motivo, negando que vayan a convertirse en padres. Y ahora, una vez más, al ser captado en Televisa, Said habló de todos los rumores, aclarando primordialmente que la boda religiosa ya está, y solo se espera cuadrar fechas para darse el sí acepto ante Dios: "Claro, va a haber una boda religiosa, todo está en orden, en cuanto sepamos calendario mío y de Claudia, que todo está perfecto, lo haremos, a mi me gustaría que no pasara más de un años".

Con respecto a su boda, declaró que se unieron por bienes separados, debido a que ambos así lo decidieron, porque no creen que sea malo hacerlo, además de que prefieren enfocarse en compartir lo que harán juntos, destacando que ellos sí desean tener un bebé muy pronto: "Separados, ella tiene lo suyo, yo tengo lo mío, y lo más importante no es que tenemos, sino lo que vamos a hacer, y pues enamorado, muchísimo, ojalá ya pronto crezca la familia".

Una vez más, Carlos declaró que no están en la dulce espera, que la gente solo habla por hablar, pero que ambos desean ser padres ya y esperan con los brazos abiertos esa bendición, destacando que por lo pronto, su prisa fue aprovechar que sus agendas cuadraron perfectamente en esos momentos y ahora solo esperan ser padres pronto: "Ahorita la premura de querer casarnos es por los tiempos libres, ella no está trabajando, yo tampoco, estamos de vacaciones, luego empieza ella y no tiene tiempo, luego empiezo yo, ustedes mejor que nadie sabe como son estos tiempos y Dios quiera nos bendiga muy pronto con un bebé".

