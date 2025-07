Erika Buenfil revela por qué dejó de creer en el amor tras una amarga experiencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La guapa actriz mexicana y actualmente reconocida influencer, Erika Buenfil, suele ser bastante reservada en lo que respecta a su vida privada, pues a la mujer de 61 años solo se le han conocido tres romances mediáticos, y uno de ellos es con el padre de su hijo, Nicolás de Jesús Buenfil López. En cuanto a su vida romántica, en primera instancia estuvo vinculada a Luis Miguel, después al actor Omar Fierro y, finalmente, a Ernesto Zedillo Velasco.

De hecho, sobre el vínculo que tuvo con el llamado Sol de México, se sabe que fue en el año 2001 cuando ella asistió a un concierto del cantante; sin embargo, según las propias palabras de la exestrella de Televisa, jamás formalizaron la relación. De todas formas, la intérprete de Victoria Balvanera Gil de Brizz en Amores Verdaderos ha manifestado que le encantaría reencontrarse con el intérprete de Cuando calienta el sol.

No obstante, recientemente fue entrevistada en el programa El minuto que cambió mi destino, con Gustavo Adolfo Infante, y aunque la entrevista aún no se ha emitido de manera oficial, en un adelanto muchos internautas quedaron sorprendidos, ya que la actriz, quien se caracteriza por no hablar mucho de su vida personal, destacó que fue víctima de una persona a la que llegó a amar.

Erika Buenfil y su hijo Nicolás

“Es que se acercó de otra manera y luego me salió como mago: ‘¡magia!, esta es la idea’. Pasaron muchas cosas que no valieron la pena, pero en la plática de la entrevista lo único que dije fue algo que nunca había contado… finalmente mi sorpresa fue cuando él dijo: ‘yo lo vi todo como un negocio’. Nunca fuimos novios, eh, aclaro, pero sí me sacó din… en fin”, relató Buenfil. La actriz aseguró que ha aprendido a ser práctica: “Lloro dos días y al tercer día ya me estoy poniendo rímel. No, manito, yo soy muy práctica, el golpe de realidad me despierta y me sacude. Te lloré, te enterré y te puse flores. No soy de las que vuelven”, afirmó.

Actualmente, Erika asegura que está cerrada al amor, ya que su enfoque está puesto en sus prioridades y en su hijo Nicolás. “No ha llegado alguien que encuentre la llave. Ya no me quita el sueño eso. Me preocupa más que Nicolás no haya regresado a casa o que no hice el súper”, expresó con sinceridad. Con estas declaraciones, demuestra una vez más su fortaleza y capacidad para reinventarse ante las adversidades, priorizando su bienestar y el de su hijo por encima de cualquier relación sentimental.

Fuente: Tribuna/ Agencia México