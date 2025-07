Fallece Bella Galilea: VIDEO estremece redes sociales; Vanessa 4K revela tristes detalles

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mundo de las redes sociales se viste de luto una vez más, pues se ha confirmado el fallecimiento de Bella Galilea, después de que pasara varios días hospitalizada e intubada, según declaraciones de la querida influencer y amiga cercana, Vanessa Labios 4K. La creadora de contenido estremeció con desgarrador video en el que reacciona a su muerte ahogada en llanto, y tras el que reveló detalles del deceso.

El pasado martes 8 de julio, la influencer conocida como Vanessa 4K en un en vivo de su cuenta de TikTok estremeció a sus miles de seguidores y oyentes, cuando en medio de su interacción recibió una misteriosa llamada, en la que se podía escuchar como al otro lado de la línea alguien lloraba desconsoladamente. Tras esto, la creadora contenido rompió en llanto y entre sollozos llenos de dolor, confirmó que: "Acaba de fallecer Bella Galilea".

En ese momento cortó la transmisión y se dio un momento para procesar todo lo que sentía, y varias horas después, aún llena de tristeza, pero con más calma, confesó que por desgracia, Galilea tenía varios días hospitalizada y delicada, tanto que tuvo que ser intubada y pasada a terapia intensiva. Vanessa reveló que en la llamada con su hermana, pudo saber que ya estaba cansada y quería partir de este mundo: "Me dijo que lo único que le dijo fue 'Hermana, yo quiero que estés aquí, pero si tú estás cansada, vete', y como no podía hablar, solo le apretó la mano y le dijo que sí".

La amiga de Wendy Guevara mencionó que la causa de la muerte fue una infección bacteriana grave, que los médicos aún no logran identificar de donde vino, solo que la estaba consumiendo poco a poco, que en sus últimos días ya desvariaba y no tenía como mucho sentido de lo que estaba pasando a su alrededor. Ante esto, reveló que ella cree que la bacteria pudo desarrollarse por un procedimiento dental: "Yo dije: para sacarte dientes te tienen que hacer estudios. Ella se hizo lo de los dientes y después me decía que estaba acostada con escalofríos tras quitárselos. No le echo la culpa a la dentista, yo solo digo que investiguen porque tenía una bacteria que no le encuentran qué es".

Finalmente, la Vanessa declaró que en su conversación con la hermana, la familia también coinciden un poco sobre que sería ese procedimiento dental, afirmando que no buscarían dinero, sino que no le pase a nadie más porque además de perder 18 mil pesos, también podrían perder la vida: "Le dije a su hermana 'tienes que investigar desde dónde se vino este proceso'. Me dice que la doctora que le quitó los dientes le cobró 18 mil. Ella me dijo 'Yo sé que fue desde que se le extrajeron los dientes, porque regresó muy mala'. Le dije que investigue para que no le pase a nadie más".

Fuente: Tribuna del Yaqui