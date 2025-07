Julio César Chávez confirma amistades con narcotraficantes; habla de adicciones de Chávez Jr

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido presentador mexicano, Gustavo Adolfo Infante, recientemente en pleno programa en vivo de Sale el Sol, compartió las declaraciones que le hizo el famoso exboxeador, Julio César Chávez, en las cuales este confirma amistades con narcotraficantes, además de que por primera vez habló de las adicciones de Julio César Chávez Jr., y el porqué cayó en estas.

Actualmente 'La Leyenda del Boxeo', se encuentra pasando por uno de los momentos familiares más dolorosos de su vida, debido a que desde el pasado 2 de julio su hijo, Chávez Jr., se encuentra bajo la mira de las autoridades estadounidenses y mexicanas, por su presunto vínculo criminal con el narcotráfico, específicamente como parte del Cartel de Sinaloa, que anteriormente tenían de capo a Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

En medio de esta situación, Gustavo en el matutino antes mencionado, compartió el fragmento de la entrevista que le hizo a JC Chávez en El Minuto Qué Cambió Mi Destino, en la cual confesó que él sí conoce y tiene amistad con capos del narcotráfico, afirmando que es inevitable al ser famoso y vivir en Culiacán: "Sí, así es, y nunca lo he negado, yo soy amigo de todo mundo, todo mundo me pide fotos, todo mundo, acuérdate que vivo en Culiacán, Sinaloa, y ahí están todos los narcotraficantes".

El pugilista comentó en su entrevista para Imagen TV, que tampoco es tan fácil el no relacionarse con dicha gente, debido a que ellos van a buscarlo y son gente a la que no solamente se les dice no, por lo que siempre es mejor aceptar sus invitaciones por las buenas, pero que eso no significa que se involucren más allá: "Entonces si llegan a tu casa tres camionetas y te dicen 'Oye Julio, el patrón quiere conocerte, vas o te llevamos', no pues mejor voy".

Finalmente, declaró que Omar Chávez y Chávez Jr., fueron para él uno de sus mayores sufrimientos, ya que veía que no se preparan ni entrenan a conciencia, y temía que un mal golpe los acabaría. Cuando se tocó el tema de Julio César Jr., el exboxeador declaró que la falta de necesidad hizo a su hijo indisciplinado y que eso lo llevó a caer en adicciones y perderse: "Entró sin necesidad y desde que entró al boxeo, empezó a ganar mucho dinero por ser hijo de JC Chávez, era difícil que no perdiera el piso, su indisciplina lo que lo llevó a ese bajón".

Fuente: Tribuna del Yaqui