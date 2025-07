'Lady Racista' ofrece disculpa por lo sucedido con el agente de tránsito

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La apodada "Lady Racista" en las redes sociales, de nombre real Ximena Pichel, después del video polemico donde arremetió verbalmente contra un oficial de tránsito, además del video donde se le escucha llamando 'gata' a una vigilante, a la que le quitó el teléfono, la actriz argentina dio su versión de lo sucedido en entrevista con Grupo Reforma, esto tras dar su declaración en redes sociales sobre que estaba siendo víctima de una campaña de desprestigio.

En el diálogo expresó una disculpa por lo dicho al agente de la CDMX, además de admitir que la reacción a la situación no era correcta. “Mi reacción no fue la adecuada, vengo pasando por una mala racha, mi mamá acaba de fallecer y, pues, varias cosas. En ese momento me salió esa palabra, pero de verdad estoy arrepentida de haberla dicho”, declaró. Además, mencionó que lo que pasó no la define, pues las personas alrededor de ella la conocen y saben que se lleva bien con la mayoría de las personas.

De verdad no soy discriminatoria ni por color, ni por oficio, ni por nada”, expresó.

La expareja del actor Aarón Beas explicó cómo ocurrió el altercado con el agente de tránsito: “Estaba en la Condesa, me bajé a comerme una quesadilla y de repente veo que el policía está en mi coche. Me acerqué a decirle: "Señor, ya me voy", pero él me respondió de mala manera. En el video se ve que le digo: ‘bueno, no me insulte’. Cuando le empecé a insultar fue porque mi hijo reaccionó al ver la situación y se bajó del coche”.

La modelo también respondió sobre otro clip en el que se le observa confrontando al personal de seguridad del inmueble que habita: “En ese edificio me multaban por mis perritos, 3 mil pesos cada vez que salía sin correa o si se hacían pis. La mitad de la deuda que aparece en la foto, de 150 mil pesos, es por esas multas. Ya no tengo problemas con los policías actuales, pero los de antes me hacían groserías, me bloqueaban la entrada”.

Respecto al mensaje ofrecido por Aarón en nombre de su descendiente, Ximena dijo: “Me parece bien que haya salido a dar una disculpa porque mi hijo estuvo en una situación complicada y agresiva. Estuvo bien lo que hizo”. Sobre su propio futuro y la lección que le dejó esta controversia, agregó: “Ahora quiero enfocarme en mí, y sí, buscaré ayuda psicológica para calmarme un poco. La muerte de mi mamá hace un año me ha pegado muy fuerte”, dijo al borde del llanto.

Finalmente, Pichel insistió en que no tiene nada en contra de los habitantes del país azteca: “Vivo aquí desde hace 32 años, amo México, mi hijo es mexicano. ¿Cómo voy a tener algo en contra de los mexicanos? Nunca”. Y reiteró su deseo de reencontrarse con el agente afectado: “Me encantaría verlo y decirle de frente que lamento mucho lo que pasó”.

Fuente: Agencia México