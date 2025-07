Maribel Guardia desmiente pleito con Imelda Garza Tuñón; no apeló por custodia de su nieto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de origen puertorriqueño, Maribel Guardia, recientemente ha lanzado en su cuenta de Instagram un comunicado muy explícito, en el que desmiente nuevo pleito con su exnuera, la cantante y actriz mexicana, Imelda Garza Tuñón, destacando que pese a la resolución del juez, en realidad no apeló por la custodia de su nieto menor de edad, José Julián Figueroa.

Después de que Imelda afirmó que el juez de su caso le cedió la custodia completa de su hijo con el difunto Julián Figueroa, en el canal de YouTube de Javier Ceriani, el abogado de nombre Saddam Castillejos, afirmó que Maribel metió un amparo con e que buscaban impugnar la sentencia y pedir la completa del menor de edad, asegurando que solo esperan resolución: "Lo que esperamos es mejor recuperar la custodia del menor. La custodia no es definitiva, se puede cambiar".

Ante esto, la actriz de Corona de Lágrimas 2, acaba de compartir un comunicado en el que niega que ella o su esposo, Marco Chacón estén involucrados en esto, y que no coincide con su sentir y acceder lo que ese abogado había dicho sobre el amparo contra la resolución del juez: "El día de ayer un abogado participó en algunos programas de internet, hablando como si lo hiciera en mi representación. Quiero ser muy clara: Ni mi esposo, ni yo autorizamos a esta persona para hablar en nuestro nombre. No estoy de acuerdo con lo que expresó públicamente":

De la misma manera, la actriz de Muchacha Italiana Viene a Casarse, declaró que licenciado sí está afiliado a ellos, porque está siguiendo un juicio de amparo que tienen, pero que es previo a esta situación, y que no está llevando de primera mano ningún tema legal de ella y Chacón: "A este licenciado únicamente se le encomendó dar seguimiento a un juicio de amparo previamente interpuesto. No lleva ninguno de nuestros otros asuntos legales, y jamás se le solicitó que hablara públicamente en nuestra representación".

Finalmente, dejó en claro que no está enojada y no actuará en su contra, porque no considera que habló con mala fe, pero que sí quiere dejar en claro que todo lo que se dijo en entrevista con el expresentador de Chisme No Like, en realidad represente su postura en ese caso: "No considero que haya actuado con mala intención hacia nosotros; no obstante, debo dejar claro que sus declaraciones no representan nuestra postura, ni la forma en que deseamos manejar estos temas".

Fuente: Tribuna del Yaqui