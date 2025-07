Pleito en 'Hoy': Martha Figueroa responde a amenazas de Laura Flores: "Me hago responsable"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida presentadora de espectáculos, Martha Figueroa, en medio del escándalo por sus declaraciones sobre que Lalo Salazar perseguido con un cuchillo por Laura Flores y temió su vida, por lo que la actriz amenazó con una posible demanda, no se queda callada y le responde contundentemente en el programa Hoy, afirmando que se hace responsable de sus palabras en este caso.

Después de que Flores aseguró que Lalo huyó de ella por una crisis de salud en la que se puso poco histérica, la presentadora en su programa, Así Nacen Los Chismes, declaró que ella supo que fue porque lo persiguió con un cuchillo en mano como diciéndole "te voy a matar". Ante esto, la actriz de Televisa declaró que son inventos: "No, es que yo trabajé también en la nueva versión de Viernes 13, es de Laura Flores, con el hacha y la sierra corriendo detrás del que se deje, ¿no? Pero la realidad es que, digo, es ironía porque la verdad es que la gente sin escrúpulos no merece ni siquiera mi respuesta. Deja que inventen".

Ante estas declaraciones, este miércoles 9 de julio, Martha en vivo de la sección ¿De Qué Me Hablas?, respondió contundente que ella solo dio el contexto de la pelea que la actriz de Gotita de Amor contó en una entrevista, afirmando que es diferente el que ella diga que lo amenazó con matarlo, a que ponga en contexto, sobre lo que pasó y la manera en que le informaron amistades cercanas de Lalo, que pasó ese lapso que asustaría al excorresponsal de guerra.

De la misma manera, en el matutino producido por Andrea Rodríguez Doria, pasaron un video en el que Laura para sus cámaras vuelve a tacharla de no tener escrúpulos, que son inventos y afirma que solo pide que se respete tanto a Salazar como a ella, y que ya se deje el tema de lado: "Lo único que les puedo decir es que sí me estoy asesorando legalmente, nada más, pero no tengo ninguna respuesta para la gente sin escrúpulos, eso es lo que me entristece, que haya gente sin escrúpulos que esté inventando cuando Lalo y yo, no estamos hablando de eso".

Sin quedarse callada, la presentadora de Con Permiso de inmediato dio réplica, y aseguró que ella se hace responsable de sus palabras, pues sabe muy bien el c��mo lo dijo, afirmando que Laura puede proceder legalmente si desea, que ella no tiene miedo a nada de esto: "Me hago responsable de lo que dije, porqué sé cómo lo dije y porqué. Y Laura puede hacer lo que quiera, si quiere proceder. Y también no ayuda los colegas que ponen 'Martha destroza a Laura'. No ayudan y le calientan la cabeza con nada".

Finalmente, cuando Andrea Escalona le cuestionó su le hablaría para limar asperezas, la conductora le dijo que no era necesario, que ahí estaba todo lo que ella tenía que decir y se mantuvo firme en que no cometió ningún delito ni hizo algo grave: "Son de esas cosas que no son necesario, porque sino le tendríamos que hablar a la gente de la que hablamos todos los días".

Fuente: Tribuna del Yaqui