"Podemos hacer daño": Ex de 'Lady Racista' suplica que paren las críticas; teme por su hijo

Ciudad de México.- Durante los últimos días en redes sociales y medios de comunicación no se ha dejado de hablar acerca del polémico caso de 'Lady Racista', una mujer originaria de Argentina que se volvió viral por lanzar fuertes insultos discriminatorios contra un agente de tránsito en la Ciudad de México. Aunque la misma modelo ya salió a hablar al respecto, recientemente su expareja apareció en un nuevo video y pidió un alto al acoso virtual, en especial contra su hijo.

Se trata del actor Aarón Beas, quien externó su preocupación por el impacto que la polémica ha tenido en su hijo adolescente, quien también aparece en las imágenes que se difundieron el pasado fin de semana. "Pues sí, soy papá de Patricio Beas, y la verdad estoy muy preocupado sobre todo por él, porque tiene 16 años, está muy grandote, casi de mi estatura, y pues está gordito, entonces parecería que es alguien mayor, pero finalmente es un niño que quiso ayudar a su mamá", declaró el actor en entrevista para Venga la Alegría.

Aarón aseguró que la integridad de su hijo se encuentra en peligro, recordando que muchos jóvenes y adolescentes han llegado a atentar contra su vida debido al bullying: "Piensen un poco en las consecuencias, que hay casos de jóvenes, adolescentes, que se han suicidado por la presión que sienten, no nos damos cuenta que con unas palabritas que sacamos, a lo mejor sin pensar, podemos hacer tanto daño a alguien", expresó.

Beas también aseguró que su descendiente reconoció haberse equivocado y ya está arrepentido por la forma en que se involucró en el incidente, donde su madre insultó a un agente de la CDMX: "Pero pues sí, ya aprendió, obviamente ya no va a ser lo mismo, yo creo que en algún momento si es necesario saldrá a pedir disculpas y todo, y pues sí, pero están muy espantados, la lección ya la aprendió", comentó.

Sobre su relación actual con Ximena Pichel, Aarón puntualizó que llevan años sin tener algún vínculo amoroso y que la convivencia con su retoño ha sido complicada recientemente. "Realmente nunca nos casamos, fuimos pareja un tiempo, pero de hecho ya tenemos 15 años que estamos separados, al principio lo veía muchísimo, pero de un año para acá como que se complicaron las cosas porque es muy difícil ponerse de acuerdo con una mamá que no cree que por su bien, como decía hace rato, hacer ejercicio, el que no esté todo el tiempo jugando en la computadora y cosas así, pero eran ya muchas peleas y cosas que también yo dije: 'bueno, espero que mi hijo en algún momento lo entienda y me busque, ya sabe que siempre estoy'", explicó.

Finalmente, sobre si ha intentado comunicarse con su ex tras el escándalo, Beas respondió: "No he querido hasta ver qué realmente va a pasar, también por eso no quiero hablar de la situación con ella, ahí está la prueba, pues ella ya tendrá que enfrentar las consecuencias de sus actos".

Fuente: Tribuna