Adiós a 'La Leona Dormida': Lupita D'Alessio confirma su retiro en 'VLA' y da fuerte noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Lupita D'Alessio, acaba de brindar una entrevista en exclusiva a Venga la Alegría, en la que ha revelado que para ella, llegó el momento de decirle adiós a 'La Leona Dormida' y simplemente disfrutar de su vida como Lupita, confirmando su retiro de los escenarios después de 55 años de carrera, pues lo hará en el 2026, dando una fuerte noticia con respecto a su decisión.

En el año 1971, D'Alessio comenzó su carera, participando en el Festival Internacional de la Canción Popular, sin saber que en el futuro sería considerada como una de las mujeres con más talento y orgullo mexicano. Desde ese momento, la cantante poco a poco fue subiendo en el mundo de la música, logrando gran éxito en los 80's y consolidándose como una de las mejores artistas Latinoamericanas, especialmente con temas como Mentiras y Mudanzas.

Pero ahora, después más de cinco décadas de carrera, D'Alessio ha confirmado mediante su participación con Bobo Producciones que esta gira que ha estado realizando es la última, destacando que ya siente que es momento de decir adiós, y ahora, en entrevista con TV Azteca, declaró que está emocionada y contenta por poder dar su último Auditorio Nacional: "Es el último auditorio, es parte de la despedida y feliz de que se haya logrado esta fecha, yo esto muy contenta".

Tras esto, Lupita le confesó a Pato Borghetti, declaró que en este momento que está tan cerca de esa última presentación, declaró que hay muchos sentimientos involucrados que se desbordan, en especial muchos recuerdos recapitulados por tantos años: "Los sufrimientos, las caídas, las levantadas, la nostalgia, los sentimientos encontrados porque si tu piensas en ese retiro, son 55 años trabajando, en el camino sobre la trayectoria vas llorando, vas con batallas, luchas, son muchas cosas".

Finalmente, Lupita dejó en claro que el motivo detrás de su decisión está un poco el cansancio y que cada que sale es una leona, y cuando baja es solo Lupita que busca la paz y cada vez es más complicado calmar esa ansia, y por otro lado, está el hecho de que cree que está en un momento perfecto, al filo se seguir siendo la artista que todos recuerdan e irse así, y no con criticas: "Esa es Lupita, pero ahora en otra escala, digamos, y no es tanto el escenario, es el aplauso, esa parte es como hace rato, voy a estar arañando paredes, me voy a poner como una leona, pero al rato voy a la playa y creo que puedo calmar mis ansiedades y todo eso".

Yo ya, creo que ya estoy en ese momento, la voz está que te vayas dignamente, que te vea y te digan 'se fue bien, se fue al tiro la señora'", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui