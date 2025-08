Ahogada en llanto, Maribel Guardia estremece con inédita confesión sobre muerte de Julián

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Maribel Guardia, recientemente brindó una entrevista en la que decidió abrir su corazón y ahogada en llanto decidió sincerarse y hacer una inédita confesión sobre el peor momento en toda su vida; la muerte de Julián Figueroa, su único hijo que se abría camino en las novelas y la música. La artista, con el corazón en la mano estremeció a fans al revelar detalles desconocidos de ese trágico día.

El pasado 9 de abril del 2023, lo que parecía ser un día normal para Guardia, con su rutina de ejercicios, comida, ensayos y salir a la puesta en escena, Lagunilla, Mi Barrio, al final se convirtió en el peor momento de su existencia, en una pesadilla de la que desea salir; se enteró de la muerte de su único y amado hijo. Su primogénito al lado de Joan Sebastian perdió la vida a los 27 años de edad de un infarto fulminante al miocardio mientras que dormía en su cama.

En estos dos años, Maribel ha hablado de este tema, pero jamás ha dado detalles, como lo hizo en el podcast Chingona Mente, al ser entrevistada por su creadora, Adriana Gallardo. Al abrir su corazón, la actriz de Televisa confesó que ella como cada domingo y cada que terminaba la obra, se hincó para dar gracias y pedir por la vida y salud de su hijo, sin imaginarse lo que le esperaba en su hogar: "Yo me indiqué y le pedí a la virgen por mi hijo. Y ese día cuando llegué a mi casa mi hijo estaba muerto. Entonces ahí es donde me dicen. Julián está muerto y yo agarré el teléfono y lo aventé contra el vidrio del carro, no nos estrellamos de milagro".

La actriz de Corona de Lágrimas relata que cuando fue momento de entrar al cuarto de su hijo, fue desgarrador, pero fue firme al asegurar que el intérprete del tema Si Me Pides, estaba acostado y con los ojos cerrados, durmiendo en paz, no con un martirio, contradiciendo de manera sutil las últimas declaraciones de su viuda, Imelda Tuñón, que dijo que poco antes alucinaba: "Ya de ahí fue entrar al cuarto y encontrarme a mi hijo. Cuando yo llegué y veo a mi hijito, estaba dormido con las piernas cruzadas, en paz, con los ojos cerrados, estaba dormido. Fue muy duro para mí, muy duro para mí".

La actriz de Muchacha Italiana Viene A Casarse, declaró que tiene una Virgen de Guadalupe a la que le es muy devota, y cuando supo de la muerte de su hijo, le quiso reclamar que se lo haya llevado, en especial porque ella siempre le pedía por el bien de su pequeño, incluso ese mismo día que se lo llevó, pero, declara que al final le pidió perdón y aceptó su destino: "Me hinqué, recé y le pedí perdón, pero perder un hijo no hay palabras, sólo una madre lo puede entender. Alguien que ha perdido un hijo, es un dolor totalmente diferente".

Es mentira que esto te deja de doler, duele todos los días y todos los días pienso en él y todos los días. Su ausencia es fuertísimo para mí, pero sé que él quiere que yo esté aquí contigo, contando esta historia, sé que él quiere que yo esté en el teatro, y que la gente me aplauda y que yo me sienta contenta con el cariño de la gente, él quiere que continúe y aquí estoy dándole honor a mi hijo, y dándole amor a Dios, agradeciéndole por cada día que respiro por cada latido de mi corazón y agradeciéndole siempre", agregó.

Finalmente, Maribel declaró que ella en ese dolor entendió que debe de haber un impulsor detrás de este, ya que siempre debes de aprender algo y entender que pese a que sea la mayor tragedia, hay algo que sacar de ahí, algo bueno, aún cuando se pierde a un hijo: "Yo a veces digo todo lo que sucede es para bien, que pueda haber de bueno en la muerte de un hijo pero claro que sí, a mí me enseñó a levantarme, a pesar de qué no quería poder volver a levantarme de la cama".

Fuente: Tribuna del Yaqui