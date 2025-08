¿Christian Nodal, padre irresponsable? Cazzu revela problemas para pagar su departamento

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- La reconocida cantante argentina, Cazzu, recientemente ha vuelto ha dar una sincera entrevista en la que reveló tener problemas para pagar el departamento en el que hasta hacía un tiempo estaba viviendo con su hija, Inti Nodal Cazzuchelli, agregando que de la misma manera, encontrar un hogar fue complicado. Esto generó una nueva ola de criticas a Christian Nodal, en el que lo han tachado de ser un padre irresponsable por no darle un hogar a su hija.

Una vez más, la reconocida cantante argentina se ha mostrado 100 por ciento sincera en una entrevista, pues en el podcast El Flowcast, reveló que tuvo problemas recientemente para pagar el alquiler del departamento que tenía, por lo que decidió irse del lugar que habitaba con su hija: "Deshice un alquiler que tenia, vivía en un lugar y no lo podía seguir pagando. Esto estaba carísimo, no quería vivir en un lugar tan caro, y dije me voy a mudar, me mudé".

Pero eso no fue todo, pues la intérprete de Con Otra, declaró que muchas personas, por ver su manera de vestir y sus tatuajes la juzgan sin saber y eso le costó encontrar otro lugar, por lo que pide que se dejen los prejuicios de lado, porque solo se cierran puertas sin saber la realidad de la otra persona: "Quizá por cuestiones de plata, yo sentí que la persona que recibió el departamento, que la persona que me alquiló tenía un prejuicio latente que no tenía una razón para tratarme así realmente".

Ante esto, agregó que este año iba a conseguirse una casa e iba a trabajar más para poder encontrar el lugar perfecto para ella y para su primogénita al lado del intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, dejando en claro que es momento de dejar de batallar con esas cuestiones: "Personas que te ven cómo te vistes. La gente no nos quiere alquilar las casas porque piensan que vamos a estar, no sé qué haciendo, pero este año me voy a comprar una casa sí o sí, tengo que trabajar mucho".

Como se sabe, la creadora de La Cueva y Dolce, cuando mantenía un romance con Nodal, ambos tenían una casa en Argentina, pero al separarse se mudó de lugar y hasta el momento se desconoce que sucedió realmente con el lugar, por lo que ahora, con estas declaraciones, muchos internautas se lanzaron en contra del originario de Sonora, afirmando que era un mal padre que lo mínimo que debería de hacer es tenerle una casa a su hija, por el bien de su estabilidad.

Su hija tendrá motivos de sobra para estar sumamente orgullosa del mujeron de mamá que tiene".

Con eso se confirma que Nodal es un padre desobligado".

Además de borracho, mal padre".

Hoy me vuelvo a quitar el sombrero con esta dama".

