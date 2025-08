Christian Nodal rompe el silencio y así responde a las criticas por dar concierto borracho

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido cantante del regional mexicano, Christian Nodal, después de ser tema de conversación en redes sociales por una severa ola de comentarios negativos a su más reciente concierto en Lagos de Moreno, el joven compartió un video en el que daría contundente respuesta a todas estas criticas por estar borracho sobre el escenario y darle un beso a uno de los asistentes de su presentación.

Hace casi una semana, Nodal dio mucho de que hablar al haberle dado un beso en la mejilla a su fan Ángel Mata Hernández, al cual subió inesperadamente al escenario, después de que burló la seguridad para acercarse, por lo que juntos interpretaron uno de sus más exitosos que tiene en su repertorio. En ese mismo momento, el sonorense se sentó en las escaleras con su fan y cuando este quiso capturar el momento con una foto antes de bajarse, el intérprete de Adiós Amor le dio un beso en la mejilla.

Tras esto, el intérprete de Botella Tras Botella fue sumamente criticado, pues además de señalar que estaba faltando el respeto a su esposa, Ángela Aguilar, otros comenzaron a señalar que debería de dejar de emborracharse en sus conciertos, asegurando que daba mucha flojera pagar e ir a un concierto solamente para verlo como se pone tan ebrio que se cae solo y comienza a hacer tonterías delante de todos.

Ahora, en medio de todos los ataques al intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, se ha comenzado a filtrar un video del artista que él mismo subió a sus redes sociales para agradecer la noche que pasó, y aunque no dio explicaciones, el que dijera que disfrutó el concierto como se debe, lleva a pensar a varios que fue una respuesta a todo el hate: "La pasé muy rico, muy bien, los disfruté como se debe. Gracias a todos los que se dieron cita en Lagos de Moreno. Gracias por conectar, muchas gracias".

El yerno de Pepe Aguilar dejó en claro que a lo largo del concierto él solamente buscó conectar con el público presente y agradece la manera en la que todos los presentes estuvieron en sincronía, afirmando que se la pasó tan bien que hasta se quedó sin voz: "Gracias por bailar como bailaron, por corear como solo ustedes saben hacerlo. No diré que me dejaron afónico y sin voz, solo diré que me dejaron la voz rota y más sensual, hasta aquí mi reporte Joaquín".

Fuente: Tribuna del Yaqui