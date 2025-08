Dan último adiós a querida cantante en el programa 'Hoy' y conmueve su emotiva despedida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este viernes 1 de agosto el elenco del programa Hoy lanzó emotivos mensajes durante la transmisión para darle el último adiós a una famosa cantante, quien anunció su retiro definitivo de los escenarios luego de más de cinco décadas de carrera. Se trata de Lupita D'Alessio, quien este fin de semana ofrecerá su último concierto después de 2 años despidiéndose de su público con la gira Gracias Tour.

En una sincera entrevista con Televisa Espectáculos, la cual fue transmitida en Hoy, la llamada 'Leona Dormida' contó cómo se encuentra poco antes de dar este gran paso: "Sentimientos encontrados pero sí satisfecha al mismo tiempo, logré cosas muy padres en estos 55 años, grabé muchos discos, conocí escenarios maravillosos, tuve altas y bajas como cualquiera", inició su relato.

Llegó ese momento como para ya descansar", añadió.

Lupita, quien hace algunas semanas estuvo hospitalizada por problemas de salud, admitió que se siente lista para bajar el telón: "La gente no quería (que me retirara), por eso tiene este Gracias Tour 2 años, pero ya mi cuerpo (está cansado)". Además, reconoció que sus shows la desgastan muchísimo, debido al nivel de interpretación que requieren: "Mi música vocalmente te exige mucho y hay que irte dignamente, hay una línea muy delgada en caer en lo que no está padre y prefiero irme bien".

Acto seguido, la intérprete de temas como Mentiras reflexionó sobre lo que ha logrado en estos años de carrera: "Soy una mujer realizada, plena, que ha vivido muchas cosas padres y no tan padres, pero con eso me quedo". Al escuchar las palabras de Lupita, todo el elenco de Hoy se deshizo en halagos y no paró de aplaudir su enorme trayectoria: "La admiramos profundamente", mencionó 'El Negro' Araiza.

Por su parte, Andrea Legarreta, quien en el pasado tuvo diferencias con Lupita, también se sumó a la emotiva despedida aplaudiéndola por sus logros: "Es el momento correcto... Lupita te amamos, besos y celebramos su decisión". En tanto que, Arath de la Torre añadió: "Se va ir como las grandes, te quiero Lupita".

