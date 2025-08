¿Eugeio Derbez, infiel? Dalilah Polanco habla su más dolorosa separación y deja en shock

Comparta este artículo

Ciudad de México.-

Como se sabe, al estar grabando La Familia P.Luche, Dalilah y Eugenio se enamoraron en el año del 2004 y tuvieron un romance de poco más de dos años, sin embargo, pese a que muchos los veían como una pareja ideal, la relación amorosa terminó para el año del 2006. Aunque ninguno a hablado de esta situación abiertamente, mucho se ha dicho que sería por infidelidad del actor con nada más y nada menos que con su actual esposa, Alessandra Rosaldo, pues filtraron una foto de ambos al besarse.

Polanco siempre ha sido sumamente discreta con su vida privada, pero mientras que lavaba los platos, Ninel Conde a su lado le cuestionó porque es que perdieron el contacto, señalando que tal vez fue porque ella se fue a Miami y dejó una temporada los proyectos en Televisa, a lo que Polanco confesó que ella también, por su marido: "Yo me fui también, estuve dos años en Miami, dos años en Nueva York. Es que me casé, me casé y dije: 'Voy a ser ama de casa'. O sea, si la cocina, si la limpiada, pero a las 10 de la mañana, así de: ‘Ahora qué hago’, porque hacía tortillas para mi hombre que lo amaba".

En cuanto al porqué se separaron, Polanco confesó que fue porque él como que se cansó y ella simplemente también al ver como es que se volvió muy coqueto y empezó a tener sus aventuras, recalcando que no terminaron en malos términos y solo fue de tomar caminos separados: "Estuvimos 10 años juntos y pues ya, yo creo que se acabó. Él empezó a buscar, era muy coqueto, amoroso. Es difícil, todo fue de buena manera, de: 'Ya se acabó'".

Finalmente, aunque no dijo el nombre del actor, muchos afirman que se trataría del reconocido actor Sergio Catalán, debido a que con Derbez solo estuvo dos años y con la actriz de Fuego en la Sangre recalca que fueron 10 años de relación con dicha persona, y los fans unieron los puntos gracias a una pasada entrevista con Yordi Rosado, al cual le afirmó que se acabó su matrimonio por diferencias irreconciliables, pero todo en sana paz.

Fuente: Tribuna del Yaqui