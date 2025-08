Fans acusan a Televisa de no adaptar 'La Casa de los Famosos México' para Abelito

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Abel Sáez es el participante más pequeño del popular reality show La Casa de los Famosos México 2025 y, a pesar de su estatura, en los últimos días se ha convertido en uno de los favoritos. En el mundo del internet, diversos usuarios afirman que lo que realmente logró cautivarlos del influencer es su peculiar sentido del humor. De hecho, constantemente hace chistes y se lleva bastante bien con todos sus compañeros.

No obstante, los internautas no opinan lo mismo sobre el trato que recibe, pues desde ayer comenzaron a surgir quejas debido a que las celebridades, en específico Dalilah Esthela Pérez Polanco, suelen utilizar artículos que son especiales para él. Abelito, como le dicen de cariño, mide tan solo 1.14 metros de estatura, y en las cámaras es frecuente verlo batallar para alcanzar algún alimento en la cocina.

Lamentablemente, hace dos días, la intérprete de Martina en La familia P. Luche rompió por accidente la silla del creador de contenido, la cual tiene como objetivo permitirle acceder a lugares altos. El incidente ocurrió porque Dalilah estaba muy entretenida conversando con Facundo, Alexis Ayala y Mar Contreras en el comedor, y sin saber a quién le pertenecía el objeto, se subió. La silla no soportó el peso y terminó dañándose.

Dalilah en la silla de Abelito

Días después, específicamente este pasado jueves 31 de julio, Pérez Polanco fue vista nuevamente usando el apreciado artículo, aunque esta vez estaba sentada. Por supuesto, las redes sociales se incendiaron y muchos usuarios expresaron su molestia por la falta de consideración de la actriz de 47 años. Pero ella no ha sido la única blanco de críticas, ya que también Televisa ha recibido una buena dosis de reclamos por parte de los espectadores.

Esto se debe a que, para muchos, la casa no está adaptada a las necesidades de una persona de baja estatura. Un ejemplo de ello son las bicicletas estáticas, que Abelito no puede utilizar porque no alcanza los pedales. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la compañía de entretenimiento no se ha pronunciado sobre este tema, aunque en caso de que ocurra, te lo haremos saber a través de TRIBUNA.

