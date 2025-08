Fiscales niegan liberación de Sean 'Diddy' Combs y lo tachan como "peligro a la sociedad"

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Los fiscales federales en el caso contra Sean 'Diddy' Combs reiteraron su absoluto rechazo a la petición de fianza presentada por los abogados del empresario musical, argumentando que constituye un peligro para la sociedad y que hay un elevado riesgo de fuga. La solicitud, valuada en 50 millones de dólares, fue introducida esta semana ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, pero ha sido recibida con fuerte oposición por parte del gobierno estadounidense.

Combs, de 55 años, continúa bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde septiembre de 2024. El pasado 2 de julio fue hallado culpable de dos cargos federales por trasladar personas con fines de prostitución, conforme a la Ley Mann de 1910. Aunque fue exonerado de los cargos más graves, tráfico sexual y conspiración relacionada con crimen organizado, que podrían haberle acarreado cadena perpetua, los delitos por los que fue sentenciado contemplan hasta 20 años tras las rejas. La lectura de sentencia está fijada para el 3 de octubre.

La fiscal Maurene Comey sostuvo que no hay circunstancias excepcionales que justifiquen su liberación previa al dictamen judicial. En su escrito, la fiscalía subrayó que Combs no ha ofrecido pruebas claras y contundentes de que no representa una amenaza pública. Además, señalaron que las condiciones actuales del penal han mejorado y que los casos citados por la defensa no se asemejan a los delitos que enfrenta el acusado.

Entre las evidencias aportadas por la fiscalía figura un video de seguridad grabado en 2016, donde se observa a Combs agrediendo físicamente a su entonces pareja, la cantante Cassie Ventura, en un hotel de Los Ángeles. También se presentaron testimonios de otras exparejas, como "Jane", quienes denunciaron situaciones de violencia física, psicológica y sexual, además de presión para participar en fiestas sexuales conocidas como 'freak-offs'.

Por otro lado, la defensa, liderada por los abogados Marc Agnifilo y Teny Geragos, sostiene que los encuentros sexuales fueron consensuados, dentro de un estilo de vida tipo 'swinger'. Alegan que Combs no tomó parte activa en los actos sexuales, que los participantes eran adultos contratados de manera legal, y que el artista no obtuvo réditos económicos de esas actividades. También subrayaron que ha mantenido una conducta pacífica desde 2018 y que sus siete hijos dependen de él.

La propuesta de fianza incluye un respaldo económico de 50 millones de dólares garantizados con propiedades en Florida, vigilancia electrónica, arresto domiciliario, entrega de pasaporte, tratamiento por salud mental y abuso de sustancias, así como restricciones de movimiento entre Florida y Nueva York. Sin embargo, el juez Arun Subramanian ya ha denegado solicitudes previas, citando la "tendencia a la violencia" y el "desprecio por la legalidad" del acusado.

El caso ha generado atención mundial no solo por la seriedad de las acusaciones, sino por la figura pública de Combs, considerado uno de los empresarios más influyentes del hip hop. Fundador de Bad Boy Records, fue clave en el ascenso de artistas como Notorious B.I.G., Mary J. Blige y Usher. Ha recibido tres premios Grammy, protagonizado cintas como Monster's Ball y Get Him to the Greek, y creado marcas como Sean John y la cadena Revolt TV.

En el ámbito personal, Combs ha mantenido relaciones con figuras como Jennifer Lopez, Kim Porter, Cassie Ventura, Naomi Campbell y Cameron Diaz. Es padre de siete hijos: Quincy, Justin Dior, Christian, D’Lila, Jessie y Chance. Su madre, Janice Combs, ha sido una presencia constante, especialmente durante el proceso judicial.

La defensa ha solicitado una pena reducida de alrededor de dos años, mientras que la fiscalía ha propuesto entre cuatro y cinco años de prisión. Paralelamente, ha surgido la especulación de que el expresidente Donald Trump podría considerar otorgarle un indulto, aunque no existe confirmación oficial. La audiencia del 3 de octubre será determinante para el futuro de Sean 'Diddy' Combs, cuya carrera artística y legado empresarial enfrentan ahora uno de los capítulos más críticos de su trayectoria.

