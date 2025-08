¿Jorge Falcón está enfermo? El comediante rompe el silencio tras rumores sobre su salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Jorge Hernández Ramírez, mejor conocido como Jorge Falcón, un comediante mexicano bastante famoso, recientemente preocupó a su audiencia, pues comenzaron a circular rumores sobre que su estado de salud era extremadamente delicado y que, en realidad, tenía pocas posibilidades de recuperarse. Sin embargo, después de un tiempo, el expresentador de La Casa de la Risa salió a hablar sobre toda esta situación.

Se decía que el hombre de 72 años había comenzado a presentar problemas de movilidad debido a molestias en la columna, lo cual, después de acudir a realizarse algunas revisiones, los médicos le habrían compartido un diagnóstico desalentador. Afortunadamente, el talentoso artista se pronunció a través del programa de espectáculos Sale el Sol, y aquí se animó a aclarar los temores que han inundado las redes sociales.

“Que tenía un problema grave de columna, que no podía ni caminar, hazme el favor. Estoy completo, me alimento bien, como bien”, exclamó Hernández Ramírez. Además, aseguró que no se ha caído y que su capacidad para moverse está como siempre: “No, nada (no me he caído). Desmiento la información”, dijo Jorge para tranquilidad de su fandom y del público de varios países que lo estima.

Por su parte, es necesario mencionar que hace un tiempo fue entrevistado por Yordi Rosado a través de su canal de YouTube. En dicha conversación, el colega de Teo González mencionó que deseaba tener una muerte digna, y eso lo llevó a que, desde hace 30 años, mantenga en orden sus servicios funerarios, el lugar y su testamento. Pero la cosa no quedó ahí, pues también reveló que ya tenía firmada su voluntad anticipada.

Como dato extra, lo que pocos saben es que el imitador es el mayor de ocho hermanos, y que en realidad estudió odontología. No obstante, al requerir dinero, decidió cantar y tocar la guitarra en clubes nocturnos, sin imaginar que gracias a esa experiencia descubriría su talento nato para contar chistes. De hecho, incluso incursionó en la escritura con dos libros de autoayuda y uno más de chistes para niños.

