Laura Zapata no fue parte del tributo de Karol G a las telenovelas y lanza fuerte comentario

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz Laura Zapata ha generado controversia con sus declaraciones sobre la cantante colombiana Carol G, luego de no haber sido incluida en el homenaje a las telenovelas que la colombiana presentó como parte de la colección de su nuevo disco, 'Tropicoqueta'.

En este proyecto audiovisual, Karol G rindió tributo a algunas de las telenovelas más icónicas del melodrama latinoamericano y a sus villanas más recordadas. Sin embargo, muchos notaron la ausencia de una figura emblemática como Lura Zapata, conocida por interpretar a varias de las antagonistas más reconocidas en la historia de la televisión mexicana.

La actriz mexicana expresó su opinión tras ser ignorada/Créditos: Internet

"Tú me dices Karol G y yo digo Karol G, Karol G, la busco en mi mente y no la encuentro. Entonces ella tampoco me encontró entre las villanas", expresó la actriz.

Con su estilo directo, Zapata explicó que no conoce a Karol G y que no lo dice con afán de ofender, sino porque realmente no está familiarizada con su carrera ni con su imagen pública. "No, no, Karol G no sé quién es, perdóname, eh, discúlpame", dijo, reafirmando que sus palabras no tenían mala intención.

A pesar de ello, Laura tomó con humor la situación y dijo estar dispuesta a investigar más sobre la intérprete de éxitos como 'TQG' y 'Provenza'. "A lo mejor puedo pasar como una… ¡Qué divina! ¡Qué preciosa! Ahorita, después de hablar con ustedes, me voy a dedicar a estoquearla", bromeó entre risas.

Karol G cantante colombiana/Créditos: Internet

Zapata también reconoció que sus declaraciones podrían desatar críticas en redes sociales, especialmente entre los fanáticos de Karol G. Sin embargo, no pareció preocupada por ello. "Es que no tengo la menor idea. O sea, como tonta voy a aparecer, ¿verdad? Me van a criticar: 'Laura Zapata dijo que no conocía'. Ya saben", añadió, anticipando las reacciones mediáticas.

Finalmente, la actriz recalcó que no siente rencor por no haber sido considerada en el homenaje, aunque sí mostró sorpresa por la omisión, considerando su trayectoria en el mundo de las telenovelas. Las declaraciones de Laura Zapata reabren el debate sobre la conexión entre distintas generaciones del espectáculo y si las figuras consolidadas deberían estar al tanto de los nuevos exponentes de la industria musical y del entretenimiento latino.

Fuente: Tribuna/Agencia México