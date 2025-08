Nana Calistar: Horóscopos para MAÑANA sábado 2 de agosto de 2025

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No te vayas a ir a dormir sin antes saber qué viene para ti en cuestión de suerte, dinero o amor. Este sábado 2 de agosto de 2025, Nana Calistar tiene la predicción especial para ti. Aquí en TRIBUNA te contamos lo que la brillante clarividente ha deparado para cada uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nada de miedos. El destino te está preparando para tomar riesgos, más si es por algo que te hace vibrar el alma y el cuerpo. Se pueden vislumbrar cambios interesantes en el trabajo; presta mucha atención.

Tauro

Atención, si tienes pareja, hay que prepararse porque se creará un vínculo más fuerte. Pero ojo, hay quienes quieren verlos separados; ten mucho cuidado con eso. Por otra parte, hay mucha posibilidad de tener un encuentro con alguien que ya conoces.

Géminis

Ay, Géminis, es momento de abrir bien los ojos. Debes cerrar capítulos que solo te están dejando más confundido que estudiantes sin respuestas en pleno examen. Atención, porque podrías enterarte de una verdad muuuuy turbia.

Cáncer

Cuida tu cartera porque las cuestiones económicas te van a traer preocupado y, con ese humor que te cargas, nada bueno puede salir. Deja de gastar en tonterías porque te encanta; si lo sigues haciendo, te verás en aprietos.

Leo

Piensas mucho en lo que no fue y pierdes oportunidades valiosas. Andas de buena onda con las personas que no merecen tu paz. Ponte las pilas, por favor, y hazte tu prioridad. Ya no te dejes envolver por palabras bonitas que solo te atarantan.

Virgo

Virgo, Virgo, ¿por qué siempre quieres tener el control de todo? No puedes. La gente últimamente te está diciendo que te relajes y debes hacerlo. Vienen días en los que debes aprender a soltar por tu bien. Eso también aplica para personas.

Libra

Siempre andas buscando el equilibrio, perooooo últimamente no encuentras ningún equilibrio. Pon en orden tus ideas, emociones y prioridades. Cargas con más de lo que debes.

Escorpio

Tienes un fuego interno que ni tú mismo sabes cómo apagarlo. Esa intensidad que te cargas te mete en muchos problemas, sobre todo en el amor. Hay veces en las que quieres dejar todo tirado, pero espérate, todo va a mejorar.

Sagitario

Sagitario, a veces tienes que entender que, aunque está bien que no te guardes nada, no todos van a tolerar esa sinceridad que te cargas. A veces terminas hiriendo a las personas con tus comentarios.

Capricornio

Atención, porque se vienen momentos intensos con la familia. Recuerda que las cosas se solucionan hablándose, así que hay que tener en cuenta eso. Necesitas soltar a veces para que lleguen cosas nuevas.

Acuario

Mi Acuario, a veces tu mente no tiene descanso, estás saturado y a veces sientes la necesidad de explotar. Te echas compromisos que ni te tocan y te preocupas mucho por eso. Por favor, aprende a decir que no sin sentir culpas.

Piscis

A veces tienes la mente de una parte para otra y el corazón igual. Un día te mueres por uno, pero al siguiente ya ni le quieres contestar. Por favor, ubícate; vienen grandes oportunidades en el amor, pero primero aprende a estar contigo.

