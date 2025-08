"No soy tóxica": Olivia Collins explota contra Ninel Conde y Priscila en 'La Casa de los Famosos'

Comparta este artículo

Ciudad de México. Lo que prometía ser una noche de unión y reflexión entre los nominados de 'La casa de los Famosos México' terminó en un a intensa discusión. Ninel Conde, Olivia Collins, Elaine Haro y Priscila Valverde protagonizaron un intercambio de opiniones que dejó en evidencia tensiones acumuladas dentro de la casa. La cena reunió a los cinco famosos que enfrentan la nominación de esta semana: Adrián Di Monte, Priscila Valverde, Ninel Conde, Elaine Haro y Olivia Collins.

Todo comenzó cuando Elaine Haro intentó acercarse a Collins durante la conversación. Sin embargo, la actriz de 67 años aprovechó la oportunidad para expresar su malestar por el distanciamiento de algunas compañeras, mencionando directamente a Elaine, Priscila y Ninel. Collins confesó sentirse rechazada y vulnerable tras su nominación, y señaló su temor de decepcionar a sus hijas y a su nieto.

Tensión en 'La Casa de los Famosos México'/Créditos: Internet

Ninel Conde tomó la palabra para aclarar que no existía intención alguna de excluir a Olivia Collins. Según la actriz y cantante, las afinidades entre los participantes se han dado de forma natural, sobre todo por compartir el mismo cuarto, y no como resultado de una estrategia de aislamiento. "No hemos excluido a nadie, Olivia, simplemente ha sido una energía linda que se ha dado en nuestro grupo", dijo Conde.

No obstante, la conversación escaló cuando Ninel Conde señaló que algunas actitudes de Collins han sido percibidas como agresivas y "tóxicas". Olivia, visiblemente molesta, respondió tajante: "Yo no soy tóxica". Elaine Haro y Priscila Valverde respaldaron a Conde, insistiendo en que ciertos comentarios de Collins han afectado la convivencia. Aunque Olivia pidió que se le informara directamente cuando su actitud causara incomodidad, sus compañeras explicaron que preferían abordar los conflictos cuando se sintieran preparadas para evitar mayores tensiones.

Ninel conde acusa actitudes tóxicas/Créditos: Internet

En un intento por bajar el tono del conflicto, Olivia Collins trató de justificar su comportamiento argumentando que su personalidad es fuerte y expresiva, y que no busca ofender a nadie. "Ya se los comenté, no es en contra de nadie, es un juego. Todos somos iguales, no tengo tema. Si soy muy expresiva, soy fuerte y la manera de ser en la vida ha sido así, voy a mediar", afirmó la actriz.

Al término de la cena, las nominadas acordaron mantener una relación más cordial y mostrarse abiertas a mejorar la convivencia. No obstante, conversaciones posteriores entre Ninel, Priscila y Elaine dejaron entrever que las diferencias con Olivia Collins podrían seguir generando tensión.

¿Se romperá la armonía en 'La Casa de los Famosos México'?

Aunque las palabras conciliadoras buscaron calmar las aguas, lo cierto es que la convivencia dentro de 'La Casa de los Famosos México' parece estar marcada por un quiebre entre Collins y el resto de las nominadas. Con más días por delante en el encierro, es probable que estas diferencias vuelvan a salir a la luz.

La discusión entre Ninel Conde y Olivia Collins ya genera reacciones en redes sociales, donde los seguidores del reality show comentan intensamente lo ocurrido. La audiencia ahora se pregunta si esta confrontación afectará las próximas eliminaciones o si podría derivar en nuevas alianzas dentro de la casa.

Fuente: Tribuna del Yaqui