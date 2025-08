¿Quién gana hoy en 'Survivor México' el Tótem de Inmunidad Grupal? Eliminado del 1 de agosto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como en cada cierre de semana, en Survivor México los dos equipos se preparan para trata de salvar a sus integrantes, pero por desgracia es inevitable no perder a uno. A través de los spoilers, ya se reveló quiénes ganan el Tótem de Inmunidad Grupal, por lo cual ese equipo oficialmente llegará a la gran fusión la noche de este viernes 1 de agosto del 2025. Además, también se filtró quién sería el eliminado, la cual deberá de entregar su antorcha para que Carlos 'Warrior' Guerrero extinga su fuego.

La competencia en el reality de supervivencia de TV Azteca siempre es intensa y sus participantes están en una exigencia constante, en especial cuando se ponen en juego recompensas como la comida, pero sobre todo en el momento más importante, que es buscar su salvación, por lo que cada viernes, tanto 'Héroes' como 'Villanos' se presentan en el campo de juego dispuestos a entregar el alma para mantenerse 'vivos' en la competencia, al menos una semana más.

En esta ocasión, el canal de YouTube de Proyecto TV declaró que la noche de este viernes 1 de agosto, los afortunados en celebrar que podrán llegar completos a la siguiente semana serán los 'Héroes', del color amarillo, por lo cual se dice que serán los 'Villanos', que son los verdes, deberán de verse cara a cara en el Consejo Tribal para elegir quiénes serán aquellos que deberán irse al Duelo de Extinción, y al final despedirse de cualquiera de esos tres.

Según los informes, los verdes en la deliberación para saber a quienes enviarían, al final elegirían a Sargento Rap y a John Guts, que en episodios pasados demostró saber que tomarían dicha decisión, pero prometió una gran sorpresa, y al parecer sería que en realidad no habrá eliminado, y no porque o haya Duelo de Extinción, sino todo lo contrario, al ser Sargento el eliminado, finalmente usarán su Tótem de Resurrección y lo salvaran, por lo que no habrá que despedirse de nadie.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente sigue en calidad de especulación, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa. Sin embargo, el canal de YouTube antes mencionado, en los últimos meses ha tenido una gran estadística de aciertos, por lo que para muchos es un hecho que verdes y amarillos llegaran completos a la fusión.

Fuente: Tribuna del Yaqui