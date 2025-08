Rocío Sánchez Azuara minimiza a 'La Casa de los Famosos México': "No tengo competencia"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Rocío Sánchez Azuara es una presentadora de televisión mexicana que actualmente trabaja en TV Azteca. El proyecto más exitoso que ha tenido dentro de la compañía de entretenimiento es Cosas de la vida, programa que contó con dos formatos: uno realizado en 1999 y otro más famoso que surgió en 2010. Ahora, todo parece indicar que la conductora volverá a sorprender a sus fans con un nuevo talk show.

Lo anterior, porque el próximo 3 de agosto se estrenará Tu historia como la mía, programa en el que, a diferencia de sus trabajos anteriores, no solo se entrevistará a personas comunes, sino también a celebridades como Verónica Castro, Emir Pabón, Laura Flores, Ivonne Montero, Sheyla, Claudio Yarto, Fey, entre otras figuras que se irán revelando una vez que el show esté al aire. ¿Quiénes más crees que se sumen?

Más allá del contenido, el tema que ha generado controversia es que la emisión se transmitirá todos los domingos a las 20:00 horas (tiempo local) por Azteca UNO, prácticamente en el mismo horario que La Casa de los Famosos México, producción que pertenece a Televisa. Lo que encendió aún más las redes sociales fue que Sánchez Azuara declaró que, en su opinión, "no tiene competencia", afirmación que provocó revuelo entre los usuarios.

Nuevo programa

"Para mí, no existe la competencia. No en mi caso, en mi formato, en mi carrera, no existe la competencia. Estamos lanzando una propuesta, estamos proponiendo algo que esperamos que funcione", afirmó la conductora. Es importante resaltar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, los responsables del canal Las Estrellas no han respondido a estas declaraciones; sin embargo, en caso de que lo hagan, te lo haremos saber a través de TRIBUNA.

Por lo pronto, el reality show conducido por Galilea Montijo continúa cosechando éxitos, ya que prácticamente a diario se mantiene en tendencia a través de X (antes Twitter). De hecho, muy pronto se sabrá quién será el primer eliminado, pues están en riesgo Ninel Conde, Elaine Haro, Adrián Di Monte, Priscila Valverde y Olivia Collins. De los mencionados, uno será salvado, pero el resto seguirán en la cuerda floja.

Fuente: Tribuna/ Agencia México