Rosy Ocampo se perfila como la posible productora de la bioserie de Verónica Castro

Ciudad de México.- Este pasado jueves 31 de julio, Rosy Ocampo, productora ejecutiva de telenovelas mexicanas, y la reconocida actriz Verónica Castro estuvieron presentes en el marco de la 28 edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF), en su segunda sede en San Miguel de Allende. Fue en este espacio donde la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión rindió un homenaje a ambas celebridades.

De acuerdo con información extraoficial, ambas artistas ofrecieron una clase magistral. Para comenzar, Verónica habló sobre lo que significa abrirse paso en una industria dominada por hombres, por lo que compartió algunas palabras que podrían servir de guía e inspiración para las mujeres de nuevas generaciones. En cuanto a Ocampo, reflexionó sobre lo complicado que fue para ella adaptarse a su actual cargo como Vicepresidenta Corporativa de Contenidos de Televisa.

Rosy Ocampo

¿Habrá bioserie de Verónica Castro?

Por su parte, según datos extraídos de TVNotas, la madre de Cristian Castro dio a entender que no le interesaría que se realizara una historia basada en su vida. En su opinión, no hay mucho que contar, ya que sus fans conocen a detalle su carrera, sus logros y sus tropiezos. Lo que no imaginaba era la respuesta de Rosy Ocampo, quien opinó lo contrario, pues está convencida de que sí hace falta profundizar en los logros de la artista de 72 años.

"Imagínate qué sueño sería, ¿no? Finalmente, tendría que hacer una serie biográfica. Todo lo que ella tiene que contar”, afirmó la creadora de Papás por conveniencia. A su vez, reiteró que planea convencer a la cantante: “Ojalá que la animemos aquí… Tiene muchísimas cosas que contar y yo creo que es toda una época de la televisión", declaró. Eso es todo lo que se sabe hasta el momento de la elaboración de esta nota. ¿Te gustaría adentrarte en la trayectoria de la originaria de la Ciudad de México?

Fuente: Tribuna