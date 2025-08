Se volvió hombre: Tras despido de 'Hoy', actriz hace íntima confesión en 'Venga la Alegría'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, que formó parte del programa Hoy y fue despedida tras supuestas diferencias con Andrea Legarreta, dejó sin palabras a sus seguidores debido a que aprovechó una reciente entrevista con el programa Venga la Alegría para hacer una íntima confesión. Se trata de Sherlyn, quien reveló ante las cámaras que ya ha hablado con su hijo André sobre quién sería su padre.

Como se sabe, en 2019 la también cantante optó por convertirse en madre soltera a través de un tratamiento de inseminación artificial. Debido a que su pequeño ya tiene 6 años de edad, recientemente tuvo que abordar el tema de la paternidad. En ese sentido, Sherlyn explicó la manera en que enseña a su pequeño a comprender la diversidad familiar.

Fíjate que él lo ve, obviamente, lo platicamos y le digo: 'Mira mi amor, en esta familia hay una mamá, un papá y unos hijitos. En esta familia hay dos papás y un hijito. En nuestra familia hay una mamá, un André y un perro'. Para él no hay como una estructura que a él le esté haciendo falta, porque él sabe que todas las familias son diferentes y que la de él está conformada así", explicó a las cámaras de Venga la Alegría.

El hijo de Sherlyn recientemente cumplió 5 años

Sherlyn fue honesta sobre las limitaciones de su rol como madre soltera, reconociendo que busca el respaldo de sus amigos varones para brindarle al pequeño una imagen adecuada en este sentido, sin intentar suplir esa presencia por sí misma. "Yo soy la mejor mamá que puede tener André, pero no soy el mejor papá que puede tener André. Esa parte yo no la puedo suplir. La figura masculina no la puedo modelar porque no soy una figura masculina y no pretendo serlo tampoco".

Me apoyo de mis amigos hombres, de los hombres que tienen una masculinidad correcta, que me parece que son hombres de bien, que son un ejemplo de congruencia, de palabra", agregó.

Por otra parte, Sher confesó que, tras mucho tiempo sin buscar una pareja, ahora se siente más dispuesta a abrirse al amor y considerar la posibilidad de una relación sentimental, algo que anteriormente rechazaba con firmeza. "Estoy soltera, pero por primera vez en muchos años como abriéndome a la posibilidad de sí, eventualmente tener una pareja. Por muchos años te dije 'ay no, no, no, yo sí estoy bien'... Pero no lo sé, quizá más adelante ya lo empiezo a ver como una posibilidad", declaró.

Finalmente, la también exconcursante del reality Tu cara me suena, donde incluso se transformó en hombre, respondió con una sonrisa cuando se le preguntó sobre si alguien está intentando conquistar su corazón: "Sí, ahí hay unas personas tocando la puerta. Vamos a ver a quién le abrimos, pero por el momento bien".

Fuente: Tribuna del Yaqui