Toño Mauri, otra vez en riesgo: 'Ventaneando' confirma que lo hospitalizaron por toser sangre

Ciudad de México.- Las alarmas se encendieron en Televisa y el medio del espectáculo en general debido a que la tarde de este viernes 1 de agosto se reportó que el querido actor, Toño Mauri, había sido hospitalizado de emergencia a inicios de esta semana debido a un delicado problema de salud. Resulta que el famoso ingresó a un nosocomio después de toser sangre y le diagnosticaron neumonía y una delicada bacteria.

El exintegrante del grupo Fresas con Crema accedió a dar una entrevista exclusiva al programa Ventaneando para contar qué le había ocurrido y admitió que nuevamente se sintió en peligro, luego de que en 2020 estuviera al borde de la muerte durante meses por el Covid-19. Según contó Toño, su salud se desmejoró días después de que se sometiera a una cirugía programada:

Yo me tuve que someter a una operación de hernia hiatal y fue hace un mes, empecé a sentir un poco de molestias y me empecé a sentir mal y mal y me quedé tres días en el hospital", inició su relato.

El padre de la joven cantante Carla Mauri explicó que cuando fue dado de alta, no mejoró sino todo lo contrario, por lo que tuvo que volver al hospital: "Me pusieron un suero y salí del hospital pero me seguía sintiendo muy mal, y me desperté una mañana y empecé a toser y al toser salía con sangre y eso me alarmó muchísimo".

Toño Mauri estuvo muy grave de salud en 2020

Desafortunadamente, el diagnóstico fue devastador pues la vida de Toño nuevamente se comprometió al lidear con neumonía y una grave infección que se le alojó en los pulmones: "Cuando llegué al hospital ya tenía neumonía, me empezaron a hacer muchos estudios y se dieron cuenta que ya tenía un hongo, un hongo que es moho y se alojó en los pulmones, es muy peligroso para los que tenemos un trasplante".

Para buena suerte, el tratamiento que le administraron ha dado buenos resultados: "El sangrado lo producía el hongo y me pusieron tratamiento de pastillas y medicamentos... ya voy en el tercer día y poco a poco siento una mejoría". El también productor compartió también porqué es más propenso a contraer este tipo de enfermedades: "Todos los días tengo que tomar mis inmunodepresores, para que mis defensas estén muy bajas, porque si no vienen los rechazos, y eso hace más propenso para captar cualquier tipo de enfermedad".

Finalmente, el actor de novelas como Velo de Novia, Inocente de ti, Las dos caras de Ana, Pasión y Por amar sin ley admitió haberse sentido en riesgo de morir por este nuevo susto: "Sí fue muy dramático, sí se vuelve a recordar el pasado, es un trauma y se vuelve a activar, ese temor, te causa dolor, ansiedad, molestia y sobre todo, miedo".

Fuente: Tribuna del Yaqui y YouTube Ventaneando