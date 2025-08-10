Abelito abre su corazón en 'La Casa de los Famosos México' y habla de su dolor más grande

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Abel Sáenz, un joven de 25 años mejor conocido en el mundo de las redes sociales como Abelito, es un influencer originario de Zacatecas que actualmente participa en el exitoso reality show La casa de los famosos México 2025. Desde su ingreso, se ha convertido en uno de los favoritos del público para ganar el ansiado premio que, aunque aún no se ha dado a conocer el monto exacto, se sabe que asciende a varios millones de pesos.

No obstante, pese al gran carisma que ha mostrado el creador de contenido dentro del programa, también ha compartido algunos momentos difíciles de su vida. Por ejemplo, recientemente le confesó a sus compañeros un episodio que vivió mientras estaba en el baño cortándole el pelo a Alexis Ayala, donde el integrante de Tentados Por La Fortuna en TV Azteca se abrió ante el icónico villano de telenovelas.

Para empezar, Abelito contó que el día en que su realidad cambió para mal estaba en Los Ángeles, Estados Unidos, cuando le avisaron que su madre había sido atropellada y, debido a la gravedad, cayó en coma. Sin embargo, el dolor para el youtuber recién comenzaba, pues al regresar al hospital se llevó la sorpresa de que su madre no lo reconocía y creía que él era un empleado del lugar.

"Fue demasiado triste. Después de una semana de que despertó, el primer día que fui a visitarla, ¿qué crees? No me reconocía, así que salí llorando. Luego, al segundo día, me dijo: 'Ah, mira, ya también me visitó mi hijo'", relató Abelito. Sus palabras no solo conmovieron a Alexis, sino también a los fans que seguían la transmisión y expresaron en diversas plataformas su deseo de abrazar al tiktoker.

Afortunadamente, todo tuvo un buen desenlace: con el tiempo, su mamá logró recuperarse y, aunque le quedaron algunas secuelas que no especificó, son mínimas, ya que puede hablar y caminar con total normalidad. Por otro lado, hay que recordar que este domingo 10 de agosto se llevará a cabo la segunda eliminación dentro de la casa; los nominados son Mar Contreras, Priscila Valverde, Alexis Ayala y Adrián Di Monte. ¿Quién quieres que se quede?

