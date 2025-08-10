¿Adrián? Él sería el segundo eliminado de 'La Casa de los Famosos México', según encuestas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que el público de La Casa de los Famosos México ya ha tomado una contundente decisión, pues a tan solo unas horas de la gala de eliminación, hay encuestas en las que ya se conoce quién sería el segundo eliminado del tan polémico reality show, y el nombre no ha sido sorpresa para la mayoría de los internautas y espectadores, ¿se trata acaso de Adrián Di Monte?

El pasado miércoles 6 de agosto, se realizó la segunda gala de nominación, en la que los 14 habitantes restantes, pasaron al confesionario para repartir sus tres puntos entre dos de sus compañeros para dejarlos en riesgo de eliminación. En esta ocasión, resultaron subiendo a la placa a Alexis Ayala, también a Di Monte, a la modelo Priscila Valverde, a la actriz Mar Contreras y presentadora Dalílah Polanco.

Pese a ser cinco nominados, el próximo domingo 10 de agosto solo cuatro van a subir al sum, debido a que la carta de la salvación otorga a quién la posea el sacar a uno de sus colegas, y para fortuna de la actriz de La Familia P.Luche, ella fue la que logró robársela a Ninel Conde, que ganó el liderato, y se salvó a ella misma. Esta decisión fue muy aplaudida, pero muchos aseguraron que no era necesario, ya que todos las quieren dentro, a excepción del exparticipante de Reto 4 Elementos, que dicen desean ver fuera pronto.

Dada a la decisión tomada por Polanco, en la cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, de La Comadrita, subieron una encuesta para conocer a quién de los cuatro restantes en placa se les está dando el voto de salvación. En dicha cuenta, el resultado fue a Contreras en el primer lugar con el 43.5 por ciento de votos a favor, a Priscila en el segundo con el 23.2 por ciento de votaciones, Ayala en el tercero con un total de 18.5 por ciento, y por último Di Monte, con 14.7 por ciento, lo que lo convertiría en el segundo eliminado.

Cabe mencionar que la información anteriormente expuesta, no proviene de nadie de la producción de Rosa María Noguerón, por lo que no es 100 por ciento confiable, y dado a que es una sola encuentra en una sola red social, el resultado en realidad podría ser completamente diferente y ni siquiera Adrián o el actor de Lo Qué La Vida Me Robó sean los expulsados, sino que Mar o Priscila no estarían tan arriba como se muestra aquí.

Fuente: Tribuna del Yaqui