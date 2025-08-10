Andrea Meza, de Miss Universo a nueva presentadora de 'La Mesa Caliente' en Telemundo

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- El jueves 7 de agosto, durante la transmisión del exitoso programa de Telemundo La Mesa Caliente, se anunció una noticia que sorprendió a los seguidores, pues en pleno show revelaron que el lunes se uniría una nueva compañera. Actualmente, el equipo principal está conformado por las presentadoras de televisión Myrka Dellanos, Giselle Blondet y Verónica Bastos.

De hecho, a través de sus sitios oficiales se publicó un video donde las tres conductoras hablan sobre esta novedad y en un fragmento solo se muestran las manos de la próxima integrante. Sin embargo, lo que realmente inició las conjeturas fue que una de ellas mencionó que la joven es "toda una reina". Los comentarios se llenaron de múltiples posibilidades, pero nadie esperaba la identidad de la chica.

Entre las hipótesis estaban Alicia Machado, Jacqueline Bracamontes, Zuleika Rivera, Dayanara Torres y muchas otras opciones más, aunque todo parece indicar que nadie acertó. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, La Mesa Caliente sigue manteniendo la intriga, pero la reconocida creadora de contenido especializada en el mundo del espectáculo, Jacqueline Martínez, reveló la identidad.

Jacqueline Martínez asegura que es Andrea Meza

"Pues les cuento que Andrea Meza se integra al programa La Mesa Caliente. ¡A partir de mañana!”, escribió chamonic3 en su cuenta de Instagram. Por ahora, Andrea Meza no se ha pronunciado sobre el tema. Sin embargo, si la información de la influencer es correcta, mañana se conocerá toda la verdad. ¿Qué opinas sobre la incorporación de la exreina de belleza mexicana y ganadora de Miss Universo 2020 al elenco?

¿Quién es Andrea Meza?

Alma Andrea Meza Carmona, originaria de Chihuahua, México, se convirtió en la tercera mujer proveniente de ese país en obtener este título otorgado por la Organización Miss Universo. Cabe recordar que la primera galardonada fue Lupita Jones en 1991 y posteriormente la siguió Ximena Navarrete en 2010. No obstante, desde 2021 la última en recibirlo ha sido la guapa y exitosa modelo Alma Andrea.

Fuente: Tribuna