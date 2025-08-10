¿De 'La Casa de los Famosos México' a prisión? Habitante tendría 7 demandas por violencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que La Casa de los Famosos México podría enfrentar una polémica muy intensa, debido a que hace poco se aseguró que el habitante del cuarto Día, Adrián Di Monte, actualmente se encontraría enfrentando siete demandas por violencia, y en todas ellas ya habría carpetas de investigación abiertas para determinar si será llevado a prisión, ¿acaso los oficiales lo sacarán del reality show de Televisa?

Hace un par de años que el nombre de Adrián se encuentra en fuerte controversia, debido a que su exesposa, la actriz y cantante, Sandra Itzel, decidió alzar la voz y actual legalmente en su contra, denunciándolo de haberla violentado física, verbal y emocionalmente a lo largo de los 10 años de romance. Como era de esperarse, Di Monte ha negado constantemente estas declaraciones, pero desde que entró al reality, han salido a la luz recordatorios de su violencia, como audios filtrados por la Sandra en su cuenta de Instagram o como la trataba en Inseparables.

Pero eso no ha sido todo, pues la abogada mexicana, Mariana Gutiérrez, en entrevista para el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, hace poco que decidió romper el silencio e hizo unas muy graves acusaciones contra el actor, como que enfrenta siete carpetas de investigación en la Fiscalía de la Ciudad de México por presuntos actos de violencia de género: "Ese tipo es un agresor, un violentador social, le tiene mucho coraje a las mujeres, y quiero que sepas que tiene siete carpetas de investigación en la Fiscalía de la Ciudad de México, y eso te lo puedo decir formalmente".

Con respecto a de que sería acusado, la abogado le aclaró al presentador de Sale el Sol que en las carpetas salen acusaciones de violencia de género, agresiones físicas, amenazas y otra serie de violencias. Y aunque afirma que aún no se han judicializado, se siguen examinando: "Violencia de género, unas por amenazas, otras por violencia. Están en investigación, ya verá el Ministerio Público si las judicializa, si lo someten a proceso o no, pero, ¿siete?".

Finalmente, Mariana declaró al presentador de De Primera Mano, que ella considera que el exparticipante de Reto 4 Elementos, en realidad es una amenaza para las mujeres y le preocupa su "violento temperamento", señalando que ella lo que ve en él es una gran cantidad de ira, "mucha ira contenida, mucho coraje contenido", afirmando que sería terrible si es que llega a perder los estribos y suelta todo lo que tiene.

Fuente: Tribuna del Yaqui