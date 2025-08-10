Eliminado de 'La Casa de los Famosos México': El público decidió y él fue el segundo en salir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de cuatro días de una larga espera, oficialmente se conoce al eliminado de La Casa de los Famosos México, y ahora, este domingo 10 de agosto del 2025, el público habló con sus votaciones y se supo que el segundo en salir resultó ser el polémico galán de melodramas, Adrián Di Monte, el cual en la primera semana rompió récord en el número de habitantes que se posicionaron en su contra.

El dicho dice que no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue, aplica cada domingo en el famoso reality show de Televisa, y este 10 de agosto no fue la excepción, ya que como se prometió, se dio a conocer el habitante de esta emisión que salió del reality por las votaciones del público, que fue anunciado por la reconocida presentadora, Galilea Montijo, y fue revelado tras varias vueltas en el carrusel.

El pasado domingo 3 de agosto, en la primera semana de eliminación, se pensó que el exparticipante de Inseparables sería el eliminado, debido a su controversia externa con Sandra Itzel, pero, inesperadamente resultó ser que la querida actriz y cantante mexicana, Olivia Collins, se convirtió en la primera en salir de la emisión, causando una gran sorpresa, incluso se dijo que no podía ser posible esto, incluso para los mismos habitantes.

Pero, pese a que fue salvado en la primera semana, los actuales participantes no quitaron el dedo del renglón, y el pasado miércoles 6 de agosto, subieron a la placa de nominación a Alexis Ayala, a la modelo Priscila Valverde, a la actriz Mar Contreras y presentadora Dalilah Polanco. El viernes 8 de agosto, Polanco se robó la salvación y decidió auto salvarse, declarando que al final era una competencia individual.

Finalmente, tras varios días de incertidumbre, entre encuestas que ponían a Priscila hasta abajo y a otras a Adrián, al final se reveló que el exparticipante de Reto 4 Elementos fue el menos votado y por ende, salió de la casa. Como es costumbre, dejaron que se conectara en vivo con los habitantes que quedaron, y dejó un fuerte mensaje en el que hizo ver que Facundo y Ninel Conde están jugando un papel que ya están creyendo y animó al cuarto Noche.

Fuente: Tribuna del Yaqui