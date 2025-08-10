Facundo se posiciona ante Alexis Ayala y lo acusa de ser tan machista cómo 'El Chicharito'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor y presentador mexicano, Facundo, recientemente empezó a dar de que hablar, debido a que este domingo 10 de agosto, se posicionó ante Alexis Ayala para darle sus motivos del por qué lo quiere fuera de La Casa de los Famosos México, recalcando que el principal motivo es que lo acusa de ser tan machista como el polémico futbolista de las Chivas, Javier 'El Chicharito' Hernández.

Esta semana dentro de la tercera temporada del reality show de Televisa, el nombre de Ayala, del cuarto Día, fue un tema muy polémico de conversación junto a Ninel Conde, de cuarto Noche, debido a que la actriz y cantante acusó al villano de novelas de haber agredido verbalmente a su compañera de habitación y amiga, Elaine Haro, durante la dinámica para conseguir el presupuesto completo de la semana.

Este tema lo que motivo a varios de los habitantes para nominar al actor de Lo Qué La Vida Me Robó, y para posicionarse en su contra. Uno de estos posicionados fue el expresentador de La Isla, debido a que con su habitual estilo de hablar con rimas, señaló a Alexis de decir que las mujeres se maquillen es perdida de tiempo, porque de seguro él las espera ver mejor en la cocina, así como el futbolista, mientras él duerme: "¿Más bien crees que deberían estar limpiando mientras tú tomas tu siesta constante? Interesante… al parecer tienes buen corazón, pero se deforma porque crees tener la razón y fallas en el fondo y en la forma.

Ante esto, tocó el tema de que al actor de Las Mujeres Son De Venus, Los Hombres Ni Mad..., le gusta el ajedrez, le señaló que de su cuarto era el rey pero estaba cayendo, precisamente por sus actitudes y por su manera de dormir y no hacer nada, por lo que Día le harían jaque mate: "Cuando me dijiste que te gusta el ajedrez, no pude dejar de pensar: este es un juego donde no hay empate. Si del cuarto noche está cayendo el rey, esto se llama jaque mate".

Ante esto, Ayala le declaró al presentador de ¿Cuál Es El Bueno? que le encantaba la manera tan creativa en la que le dice las cosas, destacando que buscará sacar algo bueno de lo que dice, que no comparte, pues sí cree que hace algo, que se manejan con banderas de feminismos y machismos que no van, tachándolo de ser 'Gollum' y de no saber de ajedrez, a tal grado que se cayó del tablero de juego: "Si algo estoy haciendo es lavar trastes, y me encanta; es una gran terapia para mí. La bandera con la que estás manejando las cosas no se me hace la correcta porque no ha sucedido en este juego".

Sí me preguntaste el otro día con un poco de soberbia y de sorna que qué piezas había, si peones y si había torres… tú te caíste del tablero y te convertiste en Gollum, en ese personaje oscuro y lleno de avaricia", concluyó Ayala.

Fuente: Tribuna del Yaqui