Galilea Montijo arrasa en 'La Casa de los Famosos México 3' con su espectacular 'outfit'

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora originaria de Guadalajara, Galilea Montijo, una vez más ha maravillado al público este domingo 10 de agosto, arrasando en la gala de eliminación, que se está realizando en este momento dentro de La Casa de los Famosos México, con su innegable belleza optando por un espectacular 'outfit' negro con el que resaltó las curvas de su bien cuidada figura.

Actualmente una auténtica belleza del mundo del espectáculo es sin duda la presentadora del programa Hoy, pues aunque ya pasa de los 50 años de edad, ha demostrado que es cierto que la edad es solo un número y no tiene nada que ver con el estilo, el seguir el último grito en la moda y hasta poder imponerla, ya que tanto en el matutino, como en el reality show de Televisa, se lleva halagos y hasta se vuelve tendencia por su manera de vestir.

En las últimas dos semanas, los miércoles y domingos, la presentadora de Netas Divinas arranca suspiros y ha estado sorprendiendo en esta tercera temporada de La Casa de los Famosos México, debido a que sus conjuntos han sido elegantes pero atrevidos, en los que se resalta su figura, que ella misma en los últimos meses ha demostrado que la puso en forma al lado de su actual pareja, Isaac Moreno.

En esta ocasión, contrario a la semana pasada, no ha elegido colores vibrantes como el rojo o el café intenso, sino que ha sido uno oscuro, que fue realizado por su estilista de confianza, Priscila, a la cual le agradeció que estuviera al pendiente de cada pequeño detalle, desde acomodar su larga falda negra que llega hasta el piso, pero que es transparente y deja ver sus torneadas y bronceadas piernas, y las pedrerías plateadas y brillantes en su corta falda que llega a mitad del muslo, y la zona de su busto y cintura, los cuales son ajustados y entalla a la perfección sus curvas.

Como es de costumbre, Alfonso Waithsman fue el maquillista y estilista que resaltó las bellas facciones de la presentadora jalisciense en todos intensos y rosados ligeros, que resaltaron sus pómulos y labios, mientras que hizo brillar sus ojos con tonos brillantes y claros, cerrando con el cabello semi recogido, que permite ver sus preciosos aretes plateados que hace juego con su hermoso vestido.

Fuente: Tribuna del Yaqui