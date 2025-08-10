¿Hunden a Ninel Conde? Conductora de Televisa la compara con Sergio Mayer por este motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida conductora de Televisa originaria de Cuba, Raquel Bigorra, sorprendió a todos con una reciente entrevista, en la que defendió a Ninel Conde de todo el hate que ha recibido en redes sociales en los últimos días, comparándola con Sergio Mayer, dando su tan poderoso motivo, con el que dejó en shock, para decir que son iguales, ¿acaso la hundió más?

En la primera semana, Conde fue considerada como el alma de la fiesta y ya se le veía en la gran final del reality show de Televisa, en especial por su unión con Abelito, sin embargo, después de su primera nominación, se comenzó a decir que el que quisiera dividir por cuartos, que comenzara a hacer su grupo y les hablara a Elaine Haro y al resto de las chicas para unirse e ir en contra de varios puntos estratégicos la tacharon de ser "manipuladora" y "arruinar el juego".

Ante esto, la expresentadora de Venga la Alegría declaró que no entiende porque Conde está siendo tan funada, cuando en la primera temporada, Mayer era de la misma manera y todos lo señalaban de haber sido el estratega, de haber acertado en cerrar filas junto a Poncho de Nigris: "En el caso de Ninel Conde, a veces me pongo a pensar, y digo, bueno, en mi casa tuvimos a un Sergio que le decían que era un gran estratega, nunca dijeron que manipulador".

Bigorra destacó que al ver ambas posturas del público a un caso que es casi exactamente igual, pero uno con un hombre y otro con mujer, la hace pensar que sí se están dejando llevar por el género y no por un punto verdaderamente objetivo, por lo que asegura que vean bien todo, que se analice y se tome en cuenta quién crea contenido: "Entonces no sé si sea un tema de género o por qué cayó gorda ahorita. Está jugando, está dando contenido, entonces vamos a ver hasta donde llega".

Finalmente, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, declaró que por el momento, ella en realidad está viendo que la cantante se está moviendo como se deben de mover en el juego, que busca crear contenido, pero que también trata de afianzarse para llegar lo más lejos posible, destacando que no tiene porque verse como algo malo el no querer ser nominado, cuando la meta es no salir.

Fuente: Tribuna del Yaqui