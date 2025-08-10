Julio César Chávez Jr reaparece: Nicole Chávez comparte VIDEO a su lado tras detención en EU

Comparta este artículo

Ciudad de México.-

El pasado jueves 3 de julio, se confirmó que el pugilista mexicano fue detenido en Estados Unidos mientras que conducía por Los Ángeles, California, y al par de horas, se externó que fue considerado como un peligro para la nación por presuntos vínculos criminales con el Cartel de Sinaloa. Desde ese momento, su familia y sobre todo su padre, Julio César Chávez, han salido en más de una ocasión a defender al joven , afirmando que no es un delincuente.

Nicole en Venga la Alegría, al hablar sobre este tan polémico escándalo en la dinastía Chávez, declaró que todos están tratando de sobrellevar la situación, asegurando que su padre, 'La Leyenda del Box', está bien de salud, pero que anímicamente no está al 100, ya que le duele la situación, pero que tienen fe en Dios y eso los levanta a esperar lo mejor de la justicia: "Está bien, está tranquilo. No puedo decir bien porque las cosas pasan, pero esperando que la justicia tome una decisión y con fe en Dios".

Nicole con sus hermanos y padres. Internet

Ahora, después de varias semanas de estas declaraciones y a un mes y medio del arresto, la exhabitante de La Casa de los Famosos, de Telemundo, mediante las historias de su cuenta de Instagram, compartió un video en el que aparece bailando un famoso trend musical, al lado del pugilista mexicano de 39 años de edad, escribiendo la frase: "Nadie fue obligado a grabar este trend", mientras que ambos se movían sincronizadamente y vestidos igual.

Cabe mencionar que por desgracia, este video no es reciente, por lo que los hermanos no se han reunido todavía, sino que es un trend de TikTok que estuvo muy de moda en el año del 2023 y los hermanos decidieron hacerlo juntos, siendo evidente que el deportistas no estaba muy convencido de realizar esto, ya que no es bueno en temas de baile y menos en seguir las tendencias de las redes sociales.

Nicole y Julio César Jr hacen trend. Instagram @nickychavez

Fuente: Tribuna del Yaqui