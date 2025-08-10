¿La vetó de 'Hoy' por celos? Raúl Araiza revela si causó el despido de Daniela Castro

Comparta este artículo

Ciudad de México.-

La actriz de Lo Que La Vida Mi Robó recordó que el presentador y ella comenzaron su romance en el año de 1988 después de haber actuado juntos en el melodrama Cadenas de Amargura, señalando que estaban sumamente enamorados, pero que ambos tuvieron un romance demasiado tóxico en el que los celos de ambos y las intensas discusiones terminaron por ocasionar su separación, afirmando que fue doloroso pues aún había amor entre ambos.

Según Castro, ella estaba muy emocionada de poder ser conductora de la emisión, pero que de la nada el entonces productor, le dijo que no podía estar en la sección ya que la ahora exesposa de Araiza, Fernanda Rodríguez, le pidió que no los pusiera juntos, y en caso de no prohibirle a la actriz el estar, Araiza abandonaría la emisión: "Yo decía: 'de aquí soy, quiero conducir, no quiero actuar' y creo que a la esposa no le pareció y de plano el productor me dijo: 'vino a verme la esposa de Raúl y si te quedas tú, se sale Raúl' y los ejecutivos de que Raúl ya tiene un rato aquí, tú te pones a hacer novela. Ni hablar".

Fuente: Tribuna del Yaqui