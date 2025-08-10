"Me aventó": Actriz de Televisa denuncia violencia de género de su exnovio; vivió infierno

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y presentadora mexicana, Mariana Botas, recientemente, al igual que varias de sus colegas, como Ninel Conde y Dalílah Polanco, ha decidido abrir su corazón y confesar que vivió un infierno con la expareja con la que duró casi ocho años, denunciando su violencia de género, física, emocional y de todo tipo en todo su romance, como la ocasión que la "aventó al piso".

Durante una conversación con Shiky y varios de los habitantes del reality show de Televisa, Mariana por primera vez decidió hablar sobre la violencia física, emocional y verbal que sufrió por ocho años, señalando que por desgracia, las señales llegaron desde los primeros meses, pero que ella las ignoró: "La primera vez llevábamos tres meses de novios, era mi cumpleaños y fuimos a un antro, se me acercó un amigo a saludarme y él separó super agresivo y le dio un puñetazo, wey era mi amigo y socio del lugar".

Ante esto, reconoció que en otro de sus cumpleaños, cuando ya tenían tres años de relación sentimental, ella de casualidad pudo ver los mensajes que se estaba enviando con otras mujeres, por lo que decidió confrontarlo, pero lejos de buscar darle una explicación o sentirse mal por lo que hacía, simplemente se puso agresivo y pudo haberle hecho mucho daño si un familiar no intervenía: "Me aventó al piso, me dijo que estaba harto, que yo estaba loca y no me hizo más porque su primo lo calmó".

La actriz de Una Familia De 10, declaró que en una ocasión, cuando volvió a descubrir que tenía mensajes comprometedores con otras mujeres, pruebas claras de su infidelidad, él la acusó de solo hacerle berrinche y que la dejó haciéndole creer que ella tenía la culpa de todo lo malo: "Cuando teníamos 5 años ya, en un año nuevo, yo me la iba a pasar con él y su familia, le volví a cachar mensajes y me dijo que si iba a empezar con mis berrinches mejor se iba solo a la cena, me dejó y se llevó la cena que yo preparé".

Ya la última fue cuando yo le organice una fiesta sorpresa por su cumpleaños en Acapulco y vi en su celular que tenía conversaciones diciendo que no sabía que hacer de su vida, que estaba soltero y solo quería pasarla bien. Le reclamé y me volvió a empujar, ese día casi me caigo por las escaleras y me dijo que yo era la culpable, que yo sacaba lo peor de él y que ya no me aguantaba", agregó.

Finalmente, Facundo le cuestionó como es que pudo soportar tantos años de maltratos y de humillaciones, recalcando, que el consideraba importante que lo dijera, porque las mujeres que pasan por lo mismo tienen derecho a saberlo y ver si les pasa igual, por lo que la co creadora de Envinadas le aseguró que el motivo era que la hizo dependiente de él y sentir que no habría nadie más que la amaría: "Creo que yo tenía mi autoestima muy baja y sentía que él era el único hombre que se iba a fijar en mi, eso en un principio y después, wey, me dio dependencia".

Fuente: Tribuna del Yaqui