Redes sociales destapan motivo de ausencia de Sergio Sepúlveda en 'Venga la Alegría'

Ciudad de México.- Sergio Sepúlveda, con el paso de los años, se convirtió en uno de los integrantes de TV Azteca más recordados por los espectadores, pues el hombre de 53 años tiene bastante tiempo formando parte del programa matutino Venga la Alegría (VLA), en el cual han pasado varias figuras del espectáculo, como Ingrid Coronado, pero quien sigue ahí vigente es el exconductor de Difícil de Creer.

No obstante, algo que llamó la atención de sus fans es que, al ver el show, se percataron de que estaba ausente Sepúlveda, lo cual levantó las alarmas y hasta le dejaron un par de comentarios en sus redes sociales. Ante esto, como es frecuente en esos casos, los rumores empezaron a surgir y, por supuesto, ciertos internautas aseguraron que el periodista ya no formaba parte del equipo de Azteca Uno.

Afortunadamente, nada es cierto; simplemente Sergio se está tomando unas merecidas vacaciones. La situación quedó en evidencia después de que el productor subió fotografías desde Washington, Estados Unidos, y muy bien acompañado por su familia. Lo que tranquilizó todavía más las habladurías de un posible cambio de elenco fue cuando sus mismos compañeros le desearon felices días de descanso.

Además, también el investigador visitó el Caribe mexicano, lo cual se confirmó con sus historias donde está en la playa. Por si fuera poco, agregó una imagen donde está posando al lado de su esposa, Laura Heredia, y le dedicó unas cuantas palabras románticas: “Con la más bonita del atardecer. I’ve got you under my skin” @laura_heredia te amo”, escribió en su perfil el originario de Ciudad de México.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce cuándo debe regresar a sus actividades de rutina Sergio Sepúlveda, pero al menos ahora sus seguidores saben que no se fue de Venga la Alegría. En cuanto a la poca información que se tiene de su trayectoria profesional, está que por Difícil de Creer recibió el Premio Principios en los años 2008 y 2012, de parte del Consejo de la Comunicación y la Asociación A Favor de lo Mejor.

