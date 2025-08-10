Sale del clóset: Actor de Televisa se sincera por primera vez y hace una dura confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de novelas de Televisa mexicano, Axel Santos, recientemente decidió romper el silencio y salir del clóset de manera pública, sin guardarse nada y sincerándose por primera vez ante todos sobre quién es realmente y sus sentimientos sobre lo que actual viven los integrantes de la Comunidad LGBTQ+. Durante su conversación hizo una muy dura confesión sobre lo que atravesó.

Santos es un reconocido actor que actualmente forma parte del elenco de Rosario Tijeras 4, en la que su personaje no solo es heterosexual, sino que tiene una actitud ruda e imponente, que para muchos, es impensable en un hombre con preferencias a personas de su mismo género. Por eso ahora, Axel ha decidido hablar de su orientación, quitando clichés y reconociendo lo mucho que ya avanzó la industria: "Definitivamente es hermoso ver que ya no pasa nada por ser quien eres tú. Tu capacidad actoral y artística te lleva a diferentes proyectos, sin importar tu orientación sexual. Eso se agradece mucho".

El histrión reveló que no fue fácil para él admitir su orientación, señalando que al provenir de provincia, se complicada esto, además de la cultura que había, señalando que aunque no fue sencillo, sí fue algo muy hermoso, dejando atrás todas las tragedias por las que atravesó para ser él mismo: "Viví bullying en la secundaria. En su momento me afectó, pero afortunadamente mi círculo cercano siempre me protegió. Eso me hizo fuerte. Seguramente hay gente que lo padece mucho más y no está bien".

El actor de Juegos interrumpidos, declaró que pese a los rechazos de la sociedad, por su manera de ser, y en especial cuando a sus 20 decidió ya no callarlo más, sus padres fueron un gran motor, ya que eran sumamente amorosos y cuando se sinceró, fueron buenos con él y lo apoyaron, destacando que es un claro ejemplo de como ahora será más sencillo, no algo fácil, pero al menos ya no tan cruel como antes: "Me da mucha tranquilidad saber que las nuevas generaciones viven su sexualidad con mucha más libertad. Vamos evolucionando como sociedad y hay mucho respeto ahora".

Finalmente, sobre el tema de si ya encontró a su hombre ideal, si está feliz y enamorado, el histrión dejó en claro que por ahora se enfoca en su proyecto en el teatro, Afterglow, destacando que sí es feliz, aunque lo sea estando soltero, pues se enfoca en cumplir todos sus sueños: "Soltero. Viendo si llega la persona indicada. Será un placer, pero mientras tanto, muy enfocado en lo mío. Disfruto mi trabajo en el teatro en Afterglow y estos proyectos maravillosos".

