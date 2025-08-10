Turista que soñaba con ver a Bad Bunny es asesinado en Puerto Rico antes del concierto

Comparta este artículo

San Juan, Puerto Rico.- Un joven estadounidense identificado como Kevin Mares, de 25 años, originario de Nueva York, Estados Unidos, murió durante la madrugada de este domingo 10 de agosto, después de ser baleado en La Perla, un popular barrio ubicado en San Juan, Puerto Rico. El joven estaba lejos de su lugar natal debido a que había viajado para asistir a un concierto del reconocido cantante Bad Bunny.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por la policía local, el hecho ocurrió este día mientras el aludido se encontraba en un centro nocturno llamado Refugio de Hombres Maltratados. Algunos detalles sobre el suceso fueron revelados más tarde a través de una entrevista telefónica concedida a The Associated Press, en la cual participó el detective de homicidios, sargento Arnaldo Ruiz.

Al parecer, todo comenzó cuando varias personas discutían y una de ellas sacó un arma para posteriormente disparar contra tres individuos, entre los que estaba Kevin. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se confirmó que dos de los heridos permanecen hospitalizados. Por su parte, Ruiz enfatizó que Mares era inocente y que solo estaba allí para asistir a uno de los 30 conciertos de Bad Bunny.

Bad Bunny

En cuanto al responsable del acto criminal, todavía no se cuenta con mayores datos, pero las autoridades locales continúan con las investigaciones correspondientes. A su vez, se comenta que el sitio donde ocurrieron los hechos tiene la reputación de ser un sector peligroso, donde los actos delictivos son frecuentes. Incluso es conocido porque en la zona hay vendedores que ofrecen heroína.

Respecto a la víctima fatal, el disparo lo recibió en el costado izquierdo del abdomen y, aunque al igual que los demás afectados fue trasladado a un nosocomio, lamentablemente no resistió y terminó por fallecer. Basándose en datos de Infobae, con anterioridad ya había ocurrido un caso similar en La Perla, pues en febrero de 2023 murieron tres turistas tras ser confrontados por grabar videos en el lugar.

Fuente: Tribuna