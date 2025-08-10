Un aneurisma cerebral acaba con la vida de un querido actor de 'LRDG' y 'Rosario Tijeras'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche de este pasado sábado 9 de agosto, el mundo del espectáculo mexicano recibió una lamentable noticia, esto tras el anuncio del fallecimiento de un actor bastante conocido por participar en La Rosa de Guadalupe y Rosario Tijeras. Se trata de Juan Carlos Ramírez, de 38 años de edad, que poco a poco se iba labrando un espacio en el área de la actuación.

De hecho, el famoso no solo se movía en el ambiente de la televisión, pues antes de cursar la Especialidad en Actuación Cinematográfica, se tituló como arquitecto por la Universidad Iberoamericana. Además, solían dejarle un sinnúmero de comentarios sobre su aspecto físico porque aseguraban que era muy guapo. Actualmente, sus seguidores están dejando sus más sinceras condolencias.

¿Qué se sabe sobre su muerte?

La agencia de representación fue la encargada de dar a conocer su partida. Ante todo, fue velado durante la noche del sábado y madrugada de este domingo 10 de agosto. La compañía dedicó algunas palabras a los familiares del joven y también aseguró que todos están muy agradecidos por los mensajes y llamadas que están recibiendo de todos aquellos que estimaron a Ramírez.

"A nombre de la familia les damos gracias por habernos acompañado. Sus padres y familiares están agradecidos con tantos mensajes y llamadas. Juan Carlos hace unos días falleció de un aneurisma cerebral. Pedimos sus oraciones para toda la familia Ramírez Ayala", dice el escrito. En la historia de Instagram adjuntaron una fotografía donde los seres queridos están detrás de una imagen del exintegrante de Marea de Pasiones.

De acuerdo a MedlinePlus, perteneciente a la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (NLM), un aneurisma cerebral puede ser definido como: "Un aneurisma es un ensanchamiento o abombamiento anormal de una parte de una arteria debido a debilidad en la pared del vaso sanguíneo". La mayoría de los aneurismas cerebrales no presentan síntomas hasta que se rompen, y hay ciertas ocasiones en que se manifiesta con dolor de cabeza intenso, visión doble, dolor detrás de un ojo, rigidez en el cuello, entre otros.

