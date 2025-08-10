VIDEO: Maluma llama irresponsable a fan que llevó bebé a su concierto en CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una fan del reconocido cantante colombiano Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma, vivió un momento muy incómodo después de que el propio artista le llamara la atención. De hecho, el instante en que todo sucedió todavía circula en redes sociales, pues hay videos donde se observa cómo el hombre de 31 años prácticamente regaña a una de sus fieles seguidoras.

La situación ocurrió durante el concierto de este pasado sábado en el Palacio de los Deportes. Mientras el intérprete de Felices los 4 cantaba uno de sus éxitos, se dio cuenta de que una mujer intentaba acercar a la tarima donde él estaba a un pequeño bebé, al cual su madre movía de un lado a otro. Al notar esta situación, el también padre se indignó completamente y no pudo evitar pronunciarse.

"No, no lo traiga, déjelo ahí, déjelo ahí, déjelo ahí. No lo traiga, no lo traiga. Con todo respeto, yo ya soy padre. ¿Cuánto tiene? ¿Un año? ¿Menos? ¿Un año? Un año”, aseveró el famoso. Además, la pareja de Susana Gómez añadió que el volumen del concierto no era para nada apto para alguien de tan corta edad: "¿A un concierto donde los decibeles están por las nubes, donde el sonido está durísimo? Ese bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí. La próxima vez protéjale los oídos o algo".

Maluma durante el concierto

Por supuesto, la acción del compositor fue aplaudida por los presentes, y en redes sociales los asistentes respaldan la postura del originario de Medellín, Colombia. Ante todo, recalcó que él, quien tiene a Paris, una niña de un año y cuatro meses, dejó muy en claro que jamás se le ocurriría llevarla a un lugar con tanto ruido. Finalmente, le sugirió a la madre que no vuelva a hacerlo y que para la próxima sea más consciente.

"La verdad, la verdad, qué pesar, eso, eso, eso es un acto de irresponsabilidad y usted lo está meneando así como si fuera un, un juguete. Ese niño no quiere estar ahí, de verdad. Se lo digo con todo cariño y con todo respeto, ya que soy papá, yo a París nunca la hubiera traído de un año a un concierto. Así que para la próxima sea un poco más consciente", enfatizó el artista que recién inició su gira + Pretty + Dirty World Tour.

Fuente: Tribuna