Xava Drago, vocalista de Coda, revela su lucha: "Mis doctores ya no pueden hacer nada"

Cabo San Lucas, Baja California Sur.- Reconocido cantante mexicano, Salvador Aguilar Hurtado, mejor conocido en el mundo artístico como Xava Drago, es el vocalista de la banda mexicana Coda, fundada en 1989. A pesar de su trayectoria, desde el año pasado sus días han sido bastante complicados. El hombre, de 56 años de edad, fue diagnosticado en 2024 con cáncer de estómago, y desde entonces su vida comenzó a pender de un hilo.

Tras la confirmación inicial de la enfermedad por parte de los médicos, se decidió que lo mejor para él sería someterse a una gastrectomía radical y, posteriormente, a ciclos de quimioterapia. Para alegría de muchos, en marzo de 2025 recibió la noticia de que había vencido el cáncer; sin embargo, en abril le informaron que había regresado, lamentablemente con mucha más agresividad que la primera vez.

Al percatarse de esta difícil situación, sus familiares iniciaron una campaña en redes sociales para recaudar fondos que ayudaran a costear su tratamiento oncológico. La esposa del rockero, Ela Corez, el 20 de mayo pidió a través de su cuenta de Facebook el apoyo de todos aquellos que quisieran aportar alguna cantidad de dinero, ya que los gastos hospitalarios rondaban los 100 mil pesos.

Xava Drago tiene una gran trayectoria musical

"Amig@s míos, como ya sabrán, estamos pasando por una situación difícil respecto a la salud de Xava Drago, la voz de CODA. El cáncer volvió de una manera muy agresiva y los médicos están sugiriendo un tratamiento novedoso que le puede ayudar muchísimo a mejorar (…) les pido su apoyo para que él lo pueda tomar", expresó Ela Corez, acompañando su mensaje con el número de cuenta de Aguilar Hurtado.

Lo más triste es que este sábado 9 de agosto Xava Drago aseguró que los especialistas ya no pueden hacer nada por él. Inclusive, el músico se despidió de sus seres queridos, del personal que laboró por años a su lado y hasta de sus fans. Por último, añadió que no se irá de este mundo sin dejar nuevo material a sus seguidores, mismo que, según sus propias palabras, grabó hace poco tiempo.

"Quiero agradecer a todos los que han donado y siguen donando. Desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí. Solo me queda agradecer de corazón a mi padre; a mis hermanas, que han sido unos ángeles; a mis sobrinos; a mis amadas Ela, Nicole y Sofía; a todo el staff y crew que trabajaron conmigo alguna vez; managers y promotores; a todos mis compañeros artistas, por tanta buena onda; pero sobre todo a los fans, que han estado conmigo durante tantos años y se han portado como unos ángeles. Lo único que me queda es que pronto tendrán material que grabé hace poco y decirles gracias infinitas", concluyó el cantante.

Fuente: Tribuna