Accidente doméstico de Aleks Syntek genera preocupación sobre su estado de salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El cantautor mexicano Aleks Syntek, que ha estado envuelto últimamente en un sinfín de controversias, ahora sufrió un accidente mientras estaba en la comodidad de su hogar. De hecho, en redes sociales algunos de sus fieles seguidores le están dejando mensajes de aliento y le desean una pronta recuperación. Sin embargo, otros más están aprovechando para burlarse de él por los supuestos comentarios que hizo sobre la música de Shakira.

La cuenta de Instagram de Televisa reveló que el hombre de 55 años se cayó de la escalera después de tropezarse en el tercer escalón, el asunto es que todo se empeoró cuando tomó la decisión de levantar el pie y en ese justo instante terminó por recibir la mayor carga. Es así que el experto en baladas románticas resultó con un pie fracturado que no tiene para cuándo recuperarse por completo.

A su vez, la empresa de entretenimiento especificó que el famoso debe extremar cuidados para evitar entrar al quirófano: "Me caí de las escaleras de mi casa. Llegó un paquete, ya sabes, a pagar lo del flete y bolas güey, en el tercer escalón me tropecé, pero en el momento que iba cayendo, levanté el pie y pegué contra, no sé si fue la pared o la escalera, pero ahí me fracturé el pie porque por tratar de evitar la caída".

Publicación de Televisa

De hecho, en sus plataformas oficiales, Syntek se ha encargado de subir su rutina, lo cual da a entender que su proceso de recuperación va mejor que nunca. No obstante, los fans de la intérprete de Inevitable, como se mencionó con anterioridad, siguen burlándose del cantante, quien hasta el momento ha tomado la postura de abstenerse de responder. ¿Qué opinas de todo este asunto?

"Seguramente se cayó aún nervioso y traumatizado por el acoso de Shakira", escribió @monipatmendoza. Por su parte, otro usuario, @rafaelgaribay55, comentó: "Eso se llama karma por criticar la buena música". Otra polémica en la que estuvo involucrado Syntek fue cuando afirmó que Elton John le dijo que en Inglaterra lo llamaban “el Aleks Syntek británico”, declaración que también generó cuestionamientos sobre esa comparación.

Fuente: Tribuna