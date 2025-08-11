¿Adiós TV Azteca? Flor Rubio se ausenta de 'VLA' de forma sorpresiva y la reemplazan en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida periodista y presentadora mexicana, Flor Rubio, recientemente se ausentó sorpresivamente de Venga la Alegría, ya que no hubo previo aviso y se consideraba que asistiría como cada semana, por lo cual tuvieron que reemplazarla en vivo de última hora con una de sus compañeras, la exactriz de Televisa y conductora, Luz Elena González, ¿acaso se va de TV Azteca?

Como se sabe, Rubio después de haberse titulado comenzó su carrera en la televisión formando parte de Televisa en la cual estuvo por más de 10 años, teniendo una fuerte presencia dentro de más de uno de sus exitosos programas, tales como La Oreja, hasta que en el año 2018 este salió del aire y después de vio envuelta en una feroz pelea legal con el reconocido presentador y periodista, Pepillo Origel.

A pocos meses de haber comenzado con el tremendo pleito, que ella terminó por ganar, Rubio se integró a la empresa de Ricardo Salinas Pliego, momento desde el que ingresó a su famoso matutino, estando a cargo de la zona de espectáculos, en donde se le puede ver día con día al lado de dos de sus compañeros hablando sobre lo más sonado de las celebridades, como las separaciones o peleas, dando también su contundente opinión al respecto.

Pero ahora, este lunes 11 de agosto, la productora de la emisión, Maru Silva, se vio en la necesidad de sustituirla y poner al frente de la sección de espectáculos a Ricardo Casares y a la exactriz de melodramas, debido a que inesperadamente Flor no se presentó al programa como suele hacer. El motivo detrás de esta situación, contrario a ocasiones pasadas, fue revelada en pleno programa en vivo, por Casares y González.

Pese a que podría especularse de un despido o renuncia, la realidad es que Rubio no pudo asistir al programa porque el vuelo que tenía de Cancún a la Ciudad de México, se canceló a causa del mal clima para viajar, incluso compartieron el divertido video junto a Fran Méric, mientras que ambas se encuentran varadas en el aeropuerto esperando a más noticias para poder abordar, rodeada de miles de personas en la misma situación. Hasta el momento se desconoce si ya pudo viajar.

Fuente: Tribuna del Yaqui