Adrián Marcelo contempla postularse como alcalde de Monterrey tras sanción por violencia

Ciudad de México.- Adrián Marcelo, influencer y exintegrante de 'La Casa de los Famosos México', se retractó públicamente el pasado viernes ante Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, luego de ser sancionado por violencia política de género.

El Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León determinó que Marcelo incurrió en agresiones verbales contra Rodríguez, quien compitió por la presidencia municipal de Monterrey. Ante la sanción, Adrián Marcelo publicó un video donde ofreció disculpas sinceras por las declaraciones emitidas en un reportaje previo.

"Mediante este mensaje quiero expresar una disculpa genuina a la entonces candidata a la Presidencia municipal de Monterrey, debido a las declaraciones que hice en el marco de un reportaje que difundí", dijo el influencer.

En un giro inesperado, Marcelo utilizó su cuenta en X (antes Twitter) para revelar sus intenciones de ingresar a la política formal, mencionando: "Lo único que logra la denuncia por violencia política de género es impulsar mi carrera política. No soluciona nada, al contrario, me pone justo dónde tengo que estar: En la conversación. Sin quererlo, me acercaron más a algo que para mí es inevitable: Ser alcalde de Monterrey".

Este anuncio generó una ola de reacciones en redes sociales, con usuarios que cuestionaron sus motivaciones y la viabilidad de su candidatura. Algunos comentarios destacaron: "Siempre haciéndole creer a su audiencia que gana en todo cuando la realidad es que lo humillan a cada rato." "Dios nos libre". "Si lo haces para quedarte con el dinero de la campaña esta bien, pero el público que te sigue no vota..."

Hasta el momento, Adrián Marcelo no ha confirmado oficialmente su postulación ni si contará con el apoyo de algún partido político o estructura electoral.

