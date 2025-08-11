Ana María Alvarado denuncia a actor de Televisa por malos tratos en foro de 'Sale el Sol'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de recibir la visita de Sergio Basáñez, la reconocida presentadora y periodista mexicana, Ana María Alvarado, acaba de sincerarse de la verdad que fue tenerlo, denunciando los malos tratos que ella y su compañera de trabajo, la polémica Joanna Vega-Biestro, recibieron de su parte mientras que estaban en los foros de Sale el Sol, porque no quería que lo entrevistaran.

El pasado 6 de agosto, Basáñez fue invitado del matutino de Imagen TV, en el cual habló para promocionar su negocio de caldo de hueso y su asistencia en Shark Tank México, para buscar inversionistas y que crezca más su negocio. Al aire, todo parecía risa y diversión, pero todo parece indicar que no fue a así, pues Ana María reveló que detrás de cámara le gritoneó a ella y a su colega anteriormente mencionada.

La presentadora a través de su canal de YouTube, aseguró que antes de salir al aire, fue sumamente grosero con ambas y les hizo tremendo desplante, señalando que ella pensó era diferente y cuando se acercó para saludarlo, este no le dio ni el hola, ni la mano y le cuestionó que si lo entrevistaría, y cuando ella le dijo que sí, este afirmó que a él le dieron datos de que serían los conductores lo que lo harían no ella, visiblemente molesto.

Ante esto, Alvarado declaró que ella quiso explicar con calma que estaría en dos secciones, la de Pájaros en el Alambre con ella y Joanna, y después con Paulina Mercado y Mauricio Mancera, pero que el actor siguió molesto y dijo que no quería estar en los chismes ni responder nada personal: "Nos dijo 'Yo no vine aquí a los chismes, ni para que me pregunten opiniones sobre los demás, ni nada personal'. Joe todavía le explica y él: 'Pero, es que yo no quiero hablar de chismes'. Volteo y le digo: 'Pero es que el señor está enojado y no quiere que lo entrevistemos'".

Para concluir, Ana María mencionó que el actor de Cuando Seas Mía se exaltó y la quiso desmentir, y al final, después del estira y afloja sí se presentó con ellas, pero solo promocionó su caldo y en todo momento mantuvo una actitud grosera, asegurando que ellas ni iban a hacer nada de lo que sugirió: "Yo no iba a ser grosera porque no es mi programa, pero él sí nos la hizo, fue súper grosero, todavía le preguntamos amablemente. No le preguntamos nada personal, ni ningún chisme porque hace años que no está en el espectáculo".

Fuente: Tribuna del Yaqui