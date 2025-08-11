Arturo Carmona manda contundente mensaje a Alicia Villarreal tras divorcio de Cruz Martínez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor y presentador mexicano, Arturo Carmona, recientemente bridó una entrevista en la que volvió a hablar sobre la molestia de su exesposa, Alicia Villarreal, y amenazas de demanda, mandándole un contundente mensaje a la reconocida cantante, en el que de nueva cuenta le afirma que jamás ha hablado mal de ella. Por otro lado, al enterarse del divorcio de Cruz Martínez, prefirió evadir las preguntas.

Pese a que en el pasado ya declaró que no ha hablado mal de Alicia, ahora, en entrevista con el programa Hoy, Arturo ha dejado en claro que va a respetar la decisión que tome la intérprete de Ay Papacito sobre su supuesta demanda en su contra, porque es una percepción personal, pero "Como yo decidí el día que nos divorciamos no hablar mal de la madre de mi hija, y no he hablado mal de ella hasta el día de hoy, y estos últimos tiempos no he hablado de ella, de sus temas, he hablado referente a mi hija, al apoyo que recibe de mi parte".

Ante esto, le cuestionaron sobre que pensaba que oficialmente está divorciada del productor e integrante de Kumbia Kings, dejó en claro que es un tema del que no sabe nada porque no estaba enterado hasta ese momento y prefiere no decir nada ni bueno o mal de esto: "Yo me enteré por ustedes, de qué sé que estaban en eso, todo el mundo lo sabe. No tampoco (le dijo Cruz), mi tema con él siempre ha sido laboral, y referente a ese tema prefiero decir nada".

Retomando la molestia de la 'Güerita Consentida', señaló que sigue sin entender por qué está tan molesta, cuando él no habla de su caso porque no sabe nada y para no faltarle al respecto, incluso pidió a la prensa que demostraran que solo habla del apoyo a su hija, Melenie Carmona y nada más: "No sé que le causa conflicto, por qué pudiese entender si yo opinara de su situación y de su asunto, pero yo no he hablado de su tema en absoluto".

Finalmente, le mandó a decir a la exvocalista de Grupo Límite que no lo vea como un enemigo, debido a que él no lo es y siempre va a estar dispuesto a llevar una relación cordial y de respeto porque es la madre de su hija y jamás le faltaría al respeto de alguna manera: "Algo que nos va a unir para toda la vida de una manera, es nuestra hija, tenemos que tener una comunicación cordial, yo no tengo pleito con nadie, menos con ella, yo no soy su enemigo".

