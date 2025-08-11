Cazzu llega a México y suelta 'bomba' de Christian Nodal; no da pensión justa para Inti

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida cantante de rap argentino, Cazzu, después de tantos dimes y diretes, finalmente rompió el silencio con relación a la pensión alimenticia que recibe del cantante de origen sonorense, Christian Nodal, para su hija, la pequeña Inti Nodal Cazzucheli, expresando que, aunque piensa que no es equitativo lo que el intérprete de regional mexicano aporta, por ahora continúa con la intención de no demandarlo.

La creadora del tema Con Otra, expresó que si se saca un valor de los gastos de la pequeña, lo que gana él y lo que da, realmente considera que no es justo lo que le da mensualmente: "Podría decir que sí, no tenemos, la verdad, un acuerdo que yo considere justo, porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo y bueno". Esto después de haber revelado que debe de ahorrar para comprarse una casa.

Sobre si desea emprender acciones judiciales en contra del intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, por este motivo, Cazzu indicó: "Lo que pasa ahora mismo es que yo, a diferencia de muchas mamás solteras, tengo la posibilidad de que sí tengo dinero, el dinero para mantenerme, para mantener a mi hija, tengo el potencial de trabajar y por eso también puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear". En ese sentido, agregó: "Y una batalla legal con un sistema de leyes familiar tan patriarcal de verdad que en este momento no creo tener la energía para elegir ese camino. Mientras yo pueda sostener a mi hija, lo voy a hacer".

Al ser cuestionada sobre si Nodal ve de manera continua a la menor, la artista respondió: "Ay, creo que esas son preguntas que son sobre todo para él, pero lo que ven es lo que...". Al respecto de si terceras personas impiden el contacto del cantante con su descendiente, afirmó: "No sé nada de ellos, por eso no te podría decir. Aparte soy una alienada de las redes, me entero bastante pocas cosas porque no estoy todo el tiempo metida en las redes. Llevo tarde si es que hay que enterarse de algo".

La intérprete de La Cueva y Dolce, destacó que mantiene un excelente trato con los padres del sonorense, dejando en claro que los incluye en el día a día de su pequeña nieta, pasando fotos y mensajes: "La gente de su familia para mí la llevo en mi corazón. Les guardo profundo respeto, les quiero muchísimo. Cruzamos mensajes, cruzamos fotitos y ustedes, bueno, ya saben que yo soy para la construcción y esa es mi intención”.

Aclaró si se ha dado una nueva oportunidad en el terreno sentimental: "Dicen que el amor te quita mucha energía que uno quiere dar. No, pero de bien, del buen modo, uno elige lo que uno quiere dar. Yo tengo que trabajar ahora mucho. Y ahora tengo mi bebé y eso sí te cambia bien la perspectiva, como que te quita mucha energía, la dejas ahí". Finalmente, la rapera explicó que llegó a México sin la compañía de Inti: "Se quedó. Es la primera vez que la dejo. Está con mi mamá y mi hermana. Sé que está superdivertida y, bueno, espero la próxima pueda estar aquí".

Fuente: Tribuna del Yaqui